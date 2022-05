Ley electoral y “amenazas”

Por fin llegó la propuesta de reformas a la Ley Electoral, cortesía del Presidente y su Corte. Y, bueno, voy a decir lo que pienso, aunque sé perfectamente que corro el riesgo de que don Andrés Manuel, Alfonso, Mr. Gutiérrez Luna (“habrá que ver el contexto”) y su amigo Noroña digan que soy otro traidor a la patria y quieran meterme a la cárcel. #BolaDeRidículos.

1.- Para empezar estas reformas no deberían entrar en vigor en el próximo proceso electoral, porque entonces tendríamos la certeza (disfrazada de sospecha) de que el señor quiere poner reglas de juego que beneficien a él y su 4T.

2.- Estas propuestas necesitan ser consultadas por todo el País. Que los ciudadanos opinemos y los legisladores escuchen antes de tomar sus decisiones (no se burlen, estoy hablando del escenario ideal).

3.- Debería haber una reglamentación para selección de candidatos. Que los partidos (sostenidos con dinero público) tengan la obligación de tener procesos democráticos y transparentes. Ya basta de dedazos y encuestas fraudulentas.

4.- Que quienes quieran ser candidatos estén obligados a aprobar un examen que sería diseñado y calificado por 20 especialistas escogidos por los rectores de las 10 universidades más reconocidas del País.

5.- Es indignante que AMLO vuelva a la carga contra el INE. Esa institución no debe ser tocada. Es claro que su formación echeverrista lo domina y quiere volver al presidencialismo con partido hegemónico. Vaya estupidez eso de que los consejeros sean electos por el pueblo. ¿Por qué quiere politizar estas posiciones?, para tener funcionarios “a modo” obviamente.

6.- Acabar con los senadores de lista. Excelente idea. Que se lo ganen en las urnas, no en las grillas partidistas.

7.- Que los partidos reciban apoyo económico solamente en años electorales. Mmmmh, ¿y por qué no quitarles todo el subsidio y, de paso, obligarlos a transparentar el origen de los recursos que reciben?

8.- A ver, a ver, ¿cómo está eso de que los 300 diputados no serán electos por distrito, sino que habrá una lista estatal y el partido ganador se lleva todo? De plano quiere el control total para que los “legisladores” sean del Presidente o del dueño del partido. Esto rompe con el principio de suma de las voluntades del pueblo. Cada diputado debe ser electo en un distrito específico.

9.- La desaparición de las diputaciones plurinominales parece excelente, pero requiere de un estudio a fondo. Hay que ver pros, contras y cómo garantizar el profesionalismo de los que queden.

10.- Que cada legislador que declare su amor al Ejecutivo (su vergonzoso grito de “es un honor esta con”) sea automáticamente removido de su curul. Deben estar obligados a respetar la separación de poderes.

11.- Que las quejas post electorales vayan directo al Trife. ¿Para qué perder el tiempo en instancias menores si todos terminan allá?

CIERRE: Para hacer una reforma real y conveniente entren a fondo, no quieran poner reglas a modo para convertirse en el PRI del siglo XXI. Ah, y no se metan con el INE.

AMENAZAS

Me parece ridículo que alguien llame a otra persona, que no conoce, para ponerle la grabación de un animal sufriendo (a punto de morir), con unos ladridos de fondo. ¿En serio no les da para más con sus “amenazas”? La semana pasada recibí ese tipo de llamadas en días consecutivos. Decidí tuitearlo, no con el afán de poner una “denuncia” porque sé que es ocioso, pues jamás dan con estos trogloditas (aunque sean de su misma casa). La idea era saber qué hacen las “autoridades” cuando un ciudadano les informa que lo están “acosando” a modo de amenaza. Antes tenían más ingenio para estas cosas. Por ese motivo “tageé” (arrobé dicen algunos) a Alfonso Durazo, que hasta donde tengo entendido es Gobernador de todos los sonorenses, no solo de los que lo alaban; y a la Secretaría de Seguridad Pública, donde las manda cantar doña María Dolores. ¿Saben cuántas llamadas recibí para preguntarme de qué se trataba o si podía ofrecerles más detalles para abrir una investigación y obligar a esos “personajitos” que dejen de andar amenazando a los sonorenses? Exacto: Ninguna. Ahora entiendo porqué el Gobernador ni siquiera tiene los datos correctos sobre las ejecuciones y la SSP no es capaz de ofrecernos tranquilidad (Cajeme sigue ardiendo, pero ellos tienen otros datos). ¡En qué manos estamos! Ah, eso sí, tuvieron tiempo de mandarme a sus “chairo-trolls” para que me dijeran “cosas feas” en Twitter. Jajajajajajaja. OMG.