Las gracias que ya no dan risa

Una escena común en algunas familias mexicanas es cuando “el niño de la casa” empieza con sus “gracias” y todo mundo le festeja sin medir las consecuencias. “Dile a tu tío qué es”, anima el orgulloso padre. La criatura, de año y medio de edad, de inmediato dice: “Peneco”. Y las carcajadas las escucha hasta la vecina que está en su casa viendo una novela turca.

El tiempo pasa y las carcajadas se convierten en regaños cuando mandan reporte de suspensión en la escuela por faltar al respeto a sus mayores. Con la adolescencia, aquél festejo ahora es preocupación porque el muchacho no conoce el respeto, no tiene idea de cómo hacer las cosas de manera correcta y está detenido acusado por desacato a la autoridad (en el mejor de los casos).

¿A qué viene esta historia?, se preguntarán. Pues resulta que tenemos un Presidente que en “la niñez” de su campaña hizo reír a sus tíos y papás con frases muuuuy chistosas. ¿Cómo sacaría adelante el País? “Combatir la corrupción y acabar con la mafia del poder”. ¿Y la inseguridad? “Abrazos, no balazos”. ¿Qué piensa de sus rivales? “Ricky, riquín, caaa-nallín”. Todo se lo festejaban, porque eso funcionaba para conseguir votos.

Un día tomó posesión como Presidente y en el momento de explicar su proyecto no dio detalles, solamente lanzó su híper gracioso (jaja, lol): “Me canso ganso”… y asunto arreglado. Así ha transitado casi un año. Consultas a mano alzada para pasar por encima de los gobernantes locales, adjetivos de “fifís” para quienes lo critiquen.

Esta semana, no sé para ustedes, pero para mí resultó preocupante que organizara una “cadena de la paz”, integrada por sociedad civil, para contener a los “anarcos” que se dedican a hacer destrozos cada vez que hay una marcha de lo que sea. ¿Y los policías y el cumplimiento de la Ley? No way, él no va a reprimir, así que la estrategia complementaria fue solicitar a los papás, mamás y hasta abuelos de estos chamacos que hablen con ellos, los regañen y con un chanclazo entiendan que no deben ir a causar destrozos en las calles.

Llegó la tradicional marcha del “2 de octubre no se olvida” (aunque la mayoría ni siquiera sabe qué fue lo qué pasó), los “anarcos” hicieron sus destrozos, lanzaron sus molotov, rayonearon edificios y el señor, en su “mañanera” nos quiso convencer de que su “estrategia” había sido un éxito. Hay que celebrar que no hubo muertos, pues.

Esto ya es preocupante. Debemos ser más exigentes con el Presidente. Proteger a los mexicanos es su responsabilidad, no del pueblo que acude a una marcha. En sus ya tradicionales “informes” debe de hablar con la verdad y ofrecer un rumbo, ya estuvo bueno de sus “otros datos”.

Los gobernadores y alcaldes tienen que ser respetados. Fue a Chihuahua y declaró que al panista Javier Corral lo tenía que escuchar porque “es muy exigente”. ¿El resto de los gobernadores qué esperan para ser como el chihuahuense? Por “las buenas” lo único que han logrado son recortes groseros en los presupuestos (hablo de los estados del Norte del País). Tanto que el Gobernador de Tamaulipas ya amenazó con salirse del Pacto Fiscal Federal porque de cada peso que envían a la Federación les regresan sólo 14 centavos. Le respondieron con una amenaza de desaparición de poderes desde el ala morenista que controla el Senado, pero saben que no podrán.

Aprovecho para preguntar, ¿qué están haciendo por Sonora los legisladores federales? Muy bonitos y superficiales sus informes (ccp: Wendy Briceño), pero no hablan de su defensa a las finanzas para el desarrollo de Sonora. Mucho menos explicaron el sentido de sus votos alineados a las órdenes presidenciales.

Como dirían en el tenis: Los gobernantes tienen la pelota de su lado.

Empresarios

Interesante que empresarios sonorenses se hayan reunido con AMLO la semana pasada. Un grupo de 35, algo representativo, aunque no eran todos los estaban ni estaban todos los que son. Espero hayan aprovechado para exigirle al Señor que voltee a apoyar en serio al Estado. El empresariado es afectado con la falta de recursos al Estado porque se detiene el desarrollo sostenido. La buena noticia es que hay acercamiento, al menos de los empresarios, con Palacio Nacional y que le presentaron un plan de desarrollo en 50 puntos. La mala es que sigo sin entender qué hacía ahí la secretaria general del PRI.