Las Universidades para el Bienestar, ¿réplicas de la UACM?

La calidad académica de las universidades alrededor del mundo varía mucho y en anteriores columnas he comentado sobre la mediocridad de las universidades mexicanas de acuerdo con el lugar que ocupan en diversos rankings internacionales. La última vez que escribí sobre este tema fue el 12 de agosto pasado.

Ese día anoté el lugar que ocupa la UNAM, que es la mejor calificada de las universidades mexicanas, en diferentes rankings: El 103 en el QS World University Rankings; el 237 en el ranking NTU; el 262 en el Center for World University Rankings; el 479 en el Round University Ranking; el 141 en el Ranking Web de Universidades; entre los lugares 200 y el 300 en el Academic Ranking of World Universities; entre los lugares 601 y 800 en el ranking del Times Higher Education.

La inaceptable situación en que se encuentran las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, fundadas por el actual Gobierno federal, fue tema en la conferencia de prensa mañanera de ayer, cuando Daniel Blancas, reportero del diario La Crónica de Hoy, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que: “… ya se han abierto 87 de las 100 universidades del Bienestar, Benito Juárez (…) durante todo este tiempo han operado sin recursos, no han tenido dinero, los jóvenes se han tenido incluso que organizar para comprar gises, para comprar plumones, para hacer la limpieza de sus baños, para comprar jabón, los maestros están trabajando sin recibir ningún recurso, no ha habido recursos para estas 87 universidades que ya están operando”.

Acto seguido, Blancas le preguntó: “¿Si esto representa una lección de que quizás no hay que acelerar tanto las cosas en los proyectos, quizás empezar de inicio de manera sólida con recursos, bien planeado, en lugar de iniciar un proyecto que está a la deriva financiera?”.

AMLO aceptó que: “Es cierto” lo que ocurre y en seguida explicó que: “Es un asunto de trabas administrativas (…) es otro lastre que heredamos”. Añadió que “Este tema de las universidades lo acabamos de tratar hace como quince días, que tuvimos una reunión del gabinete (…) dije que si Raquel Sosa, que es la rectora de las universidades, pedía los recursos, que se los entregaran (…) Yo estoy seguro que me está escuchando el secretario de Educación Pública y el secretario de Hacienda para que esto se resuelva de inmediato (…) Ya me habían dicho también en una de las giras de que no les estaban pagando a los maestros de las universidades que ya están abiertas. Entonces, esto lo vamos a atender”.

Como bien lo señaló Blancas, la lamentable situación de estas 87 supuestas universidades se debe al aceleramiento y la falta de planeación, factores que eludió AMLO en su respuesta. Lo peor del caso es que ni los secretarios de Hacienda y Educación atendieron la solicitud de entrega de recursos que hace quince días les hizo el Presidente, también de manera acelerada y sin planeación.

Mal inician las Universidades para el Bienestar. No vayan a acabar siendo réplicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), otro proyecto educativo de Andrés Manuel que, además de mostrar serias irregularidades en el manejo de sus recursos, según la Auditoría Superior de la Federación, es un fracaso académico, según los expertos en la materia.