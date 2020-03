La verdad sobre el coronavirus

Diez de marzo por la noche: La secretaría de Salud de México publica su reporte diario del Covid-19, mejor conocido como “coronavirus”. Informa que hay siete personas infectadas en toda la República, 37 casos sospechosos y ni un solo muerto a consecuencia de esta enfermedad.

Once de marzo por la mañana: En la conferencia matutina de prensa con el presidente López Obrador, una reportera le pregunta si el Gobierno no está ocultando información a la población. AMLO responde: “No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas; además, imagínense, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, ¿qué no hubiese salido ya?, además, con un pueblo despierto, consciente, no. Y estamos informando todos los días sobre este tema y la verdad con mucho profesionalismo, y lo estamos haciendo antes que otros. No quiero comparar porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro Gobierno desde el inicio le dio atención al caso, aquí se habló muchísimas veces, llevamos tres meses informando todos los días, todos los días, y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad. Y esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación. Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”.

Once de marzo más tarde por la mañana: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara oficialmente al coronavirus como una pandemia. Tedros Ghebreyesus, director de este organismo afirma: “Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción […] En los próximos días y semanas esperamos que el número de casos, de muertes y de países afectados aumente aún más […] No podemos decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Si los países detectan, hacen el test, aíslan, buscan los contactos y movilizan a su ciudadanía en la respuesta, los que sólo tienen un puñado de casos de Covid-19 pueden prevenir que se conviertan en grupos de transmisión y que estos se conviertan en transmisión comunitaria”.

Once de marzo a mediodía: Andrea Navarro publica una nota en Bloomberg.com que afirma: “El bajo recuento de casos confirmados de coronavirus en México, que apenas se mueve, está generando preocupación sobre la idoneidad de las pruebas en el País y si el Gobierno está haciendo lo suficiente para prepararse para una epidemia”. La reportera cita a Francisco Moreno, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de Medicina Interna del Hospital ABC de la Ciudad de México: “Estoy preocupado por la falta de pruebas de diagnóstico. Si México tiene casos no detectados circulando, la propagación de la enfermedad será brutal. Necesitamos copiar lo que otros países están haciendo en la detección temprana de la enfermedad. México parece estar esperando que el problema comience antes de tomar medidas. Y mi temor es que cuando crezca, estaremos lejos de poder contenerlo”. Navarro informa que nuestro País “ha decidido en gran medida no implementar esfuerzos de contención. Los aeropuertos no están realizando pruebas a los viajeros de países con un gran número de casos y no se han cancelado grandes eventos gubernamentales”.

11 de marzo por la tarde: La canciller alemana, Angela Merkel, comparece frente a los medios de comunicación. Informa: “Cuando el virus ya está aquí y la población no es inmune, no hay una vacuna ni terapia, entre el 60% y el 70% de la población acabará infectada”.

11 de marzo por la noche: En un mensaje a la nación, el presidente Donald Trump de Estados Unidos informa que, durante 30 días, se suspenderán los viajes entre Europa y ese país para “evitar que nuevos casos [de coronavirus] ingresen a nuestras costas”.

Promete movilizar todo el poder del Gobierno y del sector privado a fin de proteger a los estadounidenses. “Estoy seguro de que al contar y continuar tomando estas medidas difíciles, reduciremos significativamente la amenaza para nuestros ciudadanos y finalmente venceremos este virus de manera expedita”, afirma el Presidente.

11 de marzo por la noche: Se confirman dos casos más de contagio del coronavirus en México, para un total de nueve.

Pregunta final: ¿Está el Gobierno mexicano subestimando la pandemia de coronavirus en nuestro País?