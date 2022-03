La salida de Ucrania

En esos 70 kilómetros se ve el horror de la guerra. La carretera que va de Leópolis, en el Oeste de Ucrania, hasta la fronteriza ciudad de Przemysl, en Polonia, revela con claridad la tragedia humanitaria causada por la brutal invasión rusa. El éxodo se intensifica ante el avance de los bombardeos. En poco más de dos semanas, más de dos millones de ucranianos han huido de su país, según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. En esa carretera vi a muchos de ellos.

Nada es fácil durante la guerra. Un trayecto que a un grupo de cuatro periodistas y una conductora ucraniana nos habría tomado normalmente una hora, terminó en siete. Y fuimos afortunados. Pasamos varias barricadas y sitios de vigilancia dentro de Ucrania ante los tensos ojos de militares, policías y voluntarios.

Cuando faltaban unos 12 kilómetros, según el GPS del auto, para llegar a la frontera, todo se detuvo. Ante nosotros apareció una hilera interminable de vehículos que se extendía hasta la frontera polaca. La ecuación es sencilla: Mientras más muerte y ataques ocurran en Ucrania, más gente tratará de escapar.

Esperamos una, dos, tres horas. Casi no nos movimos. La gente a nuestro alrededor se empezó a desesperar. Varios autos dieron la vuelta. Pero muchos ucranianos no retornaron: Decidieron bajarse de los coches y caminar los kilómetros que faltaban hasta la frontera en temperaturas heladas.

Ahí -y no sólo en las cifras de muertes, en las declaraciones de líderes mundiales o en los análisis geopolíticos- quedó al descubierto la magnitud del drama ucraniano.

Familias con niños empezaron a desfilar al lado del camino. Mientras decenas de personas recorrían a pie ese último tramo pensé en la difícil decisión de elegir qué cosas llevar cuando eres forzado a salir abruptamente. Una joven cargaba a su perro pequeño, una bola de pelo café que temblaba por el frío, el miedo o las dos. Un adolescente cargaba una guitarra en la espalda, quizá pensó que la música era su mejor acompañante. Vi a una niña de unos 4 o 5 años vestida toda de rosa, desde las botas y hasta la cabeza. Apenas se le veían los ojos. Y caminaba con agilidad y propósito, tomada del guante de su mamá como si fuera a la feria.

Los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido salir de Ucrania. Así que son las madres y las abuelas las que han tomado el liderazgo en esa fila masiva de gente en movimiento. Mientras una cargaba a un niño, la otra le daba de comer a la nieta. Y aunque todo el tiempo cargan o arrastran dos o tres maletas, no vi en ellas un solo gesto de protesta. Sentí un enorme respeto.

Una y otra vez, en esa carretera, vi muestras de determinación y fuerza. A pesar de que los refugiados debían estar exhaustos no daban muchas señales de cansancio. Su destino se acercaba.

Lo he visto en otros conflictos y lo vi ahora: En la guerra se vive con una intensidad insólita. Tus sentidos están al máximo. El hambre, el cansancio y el frío pasan a segundo plano; lo importante es sobrevivir. Cuando todo a tu alrededor te amenaza, cada célula de tu cuerpo trabaja para mantenerte con vida. Parece que cuando estás rodeado de tanta violencia, miedo y muerte cobras un instinto que te impulsa a vivir.

Al tiempo que reflexionaba sobre eso, viendo los rostros de estos futuros refugiados, pasaron unas tres horas. Había muy poco avance y tuvimos que cambiar de plan. Corríamos el riesgo de perder los envíos de reportajes y vuelos. Sacamos nuestras credenciales de prensa, con una cinta le pusimos las letras “TV” al cofre del auto y escribimos la palabra “press” en un cartón que mostramos a los policías que mantenían el orden en la carretera. Increíblemente, nos dejaron pasar por el centro de la carretera. Por un lado, los vehículos estaban detenidos y, por el otro, en dirección hacia el Centro de Ucrania, pasaban con velocidad. Avanzamos con cautela detrás de un enorme camión azul.

La mayoría de las familias en la carretera tendrían que pasar la gélida noche dentro de sus coches. Y con suerte cruzar a Polonia al día siguiente. O al siguiente. Nadie, aquí, podía garantizar nada.

Al acercarnos a la frontera, decenas de autobuses amarillos descargaban a grupos de ucranianos que venían huyendo de las ciudades más afectadas por los ataques rusos. Y en caravanas improvisadas se acercaban, caminando y jalando maletas, hacia los puestos migratorios. Ahí, de nuevo, había que hacer una fila larguísima mientras caía, amenazante, la noche. Nos bajamos del auto -no tenía autorización de cruzar a Polonia- y empezamos a caminar junto a quienes dejaban su país.

Nos confundimos entre ellos. Luego de varios días de travesía, llevaban lo más básico: Documentos, un cambio de ropa, cepillo de dientes y algún objeto pequeño, de esos que son imprescindibles para recordar lo que fuiste. Caminábamos todos de prisa pero en silencio. Hasta que llegamos al puesto fronterizo de Ucrania.

Era el momento de las despedidas. Una pareja con un bebé se vio fijamente a los ojos, él le tocó la cara, ella lloraba, se dijeron adiós y aún sin controlar las lágrimas ella se dio la vuelta y se fue con el pequeño en brazos. Él, estoico, se quedó varios segundos en la puerta del puesto fronterizo. No se podía mover. Nos dejó pasar mientras veía alejarse a su esposa y a su bebé. Nadie sabe cuándo se volverán a ver.

Tras pasar la inspección en Ucrania, otra aglomeración se había formado antes de entrar a Polonia. Nos dividieron en grupos más pequeños y nos enviaron a unas casetas para mostrar el pasaporte. La mujer que iba delante de mí entregó su identificación y se persignó tres veces. La dejaron pasar.

Del lado polaco había desconcierto: Representantes de la Cruz Roja, voluntarios ofreciendo tarjetas telefónicas, vendedores ambulantes y familiares que esperaban a los suyos junto a miembros de la prensa de todo el mundo. Pero en medio del tumulto se escuchaba la música de un pianista que arrastró hasta ahí su golpeado instrumento para darle la bienvenida a los recién llegados. Tocaba una canción de Coldplay, que era el fondo musical de esa escena trágica.

Seguro más tarde, cuando pueda digerir todo lo que vi, sacaré mis propias conclusiones. Uno nunca queda igual después de algo así. Mientras más civiles mueren, proyectiles rusos se impactan contra barrios residenciales y millones de personas son empujadas a huir de sus hogares dejando a seres queridos peleando en las trincheras, ahora mismo sólo sé esto: La guerra es el horror.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es "A Country for All: An Immigrant Manifesto".