Todos lo sabemos, la realidad se impone, lo bueno y lo malo que sucede está ahí en las calles y en los barrios de todo Sonora, y por lo tanto, no puede ser ignorada en la narrativa oficial.

El gobernador Alfonso Durazo ha presentado su Primer Informe de Gobierno, apenas unos días después de cumplir un año en el cargo, y en su mensaje posterior, pasó por todos los temas.

Me parece que no ignoró la realidad del estado que gobierna, pero tampoco fue fatalista y no tenía por qué serlo…que para eso están sus adversarios políticos.

Poco tiempo para mirar al pasado y mucho para dibujar la actualidad y los escenarios venideros, una vez que se cumplan los muchos proyectos que se encuentran en marcha algunos y a punto de arrancar otros.

Evidentemente le fue bien a Durazo, es su primer año y hay un claro voto de confianza del que aún goza entre el ánimo ciudadano, todavía con las eventualidades que ya conocemos y las críticas de quienes aseguran que nada se ha hecho.

Esos casi 17 puntos de ventaja con los que ganó las elecciones pasadas no son poca cosa y surten todavía un fuerte efecto.

El tema sigue siendo sin duda la seguridad pública y la urgente necesidad de regresar a los ciudadanos la tranquilidad pérdida en esas regiones en las que se registran las violentas incursiones de grupos criminales.

La misma noche del jueves pasado desde las mismas cuentas oficiales se brindaban reportes sobre los hechos registrados en varios municipios.

El día del informe se manda el mensaje, se entrega el documento en el Congreso del Estado y se abren espacios de análisis y debaniente te sobre lo hecho en el año sobre el que se informa, y eso se hizo sin echar las campanas al vuelo, sin tronar cohetes (que además están prohibidos ya) y sin ignorar que la vida sigue.

Lo que trato de explicar es que así como no se debía regatear relevancia al tema del informe, tampoco podíamos hacer como que nada pasaba cuando justo estaba pasando.

Durante la ceremonia en el Auditorio Cívico del Estado, el gobernador estuvo arropado por todo su gabinete, representantes del gobierno federal y por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López que obviamente gozó el trato que le dieron y además de que volvieran a aparecer los “acomedidos” a darle promoción para que sea el candidato presidencial con los muy vistosos carritos con anuncios que no dejaban de pasar por los alrededores del lugar.

Es el color de las campañas que ya se acercan, de la legalidad luego hablamos.

Pero también el sector empresarial tuvo una importante presencia en ese sitio, porque en su discurso el gobernador dedicó un espacio a las grandes inversiones anunciadas por empresas privadas para detonar el empleo y mejorar los índices económicos del estado.

Se pudo ver por ejemplo a altos directivos de Grupo México como su vicepresidente Xavier García de Quevedo, el director de la división transportes Fernando López Guerra e Irma Potes, directora de desarrollo comunitario del grupo.

No hace mucho García de Quevedo anunció una fuerte inversión de la empresa para Sonora en los próximos años además de la que ya se tiene y que, como dicen los clásicos, es de gran calado.

Entonces, los anuncios que están viniendo a hacer a Sonora estos grandes corporativos no son gratuitos y mucho menos improvisados.

Hay claramente las condiciones para que esto suceda y más se tiene que seguir trabajando para enderezar el barco.