La nueva Nueva York, ciudad de sobrevivientes

La ciudad que nunca duerme, dormía. O por lo menos eso parecía poco después de la medianoche en la nueva y magnífica terminal del aeropuerto de LaGuardia. Ese día, mi vuelo se había atrasado y no se veía un solo taxi esperando. Pero, de pronto, un alegre conductor ecuatoriano que se gana la vida transportando a pasajeros atorados como yo, me vio y me llevó hasta la ciudad. César -me dijo que se llamaba- maneja las madrugadas, se está recuperando de un ataque al corazón y se siente afortunado de que el coronavirus no lo dejó postrado en una cama como a su socio. Nueva York, después de todo, sí estaba despierta.

La ciudad parece cambiada. Menos gente, menos tráfico, menos tiendas, oficinas y restaurantes abiertos, menos turistas, menos intensidad. Pero detrás de los neoyorquinos hay alguna historia de sobrevivencia, hay alguien que representa esa nueva palabra de moda: Resiliencia. Y es que Nueva York ha resultado golpeada con dureza de la pandemia: En esta ciudad de 8.8 millones de habitantes más de un millón se contagió de coronavirus y los muertos superan los 34 mil (más de 10 veces más que el número de muertes por otro evento que cambió para siempre a esta ciudad, los actos terroristas de 2001). Pero aquí está, algo transformada y en pie.

Lo primero que notas en Nueva York, luego de lo peor de la pandemia, es que en las calles no hay tantos taxis como antes. Uber y Lyft le han quitado lo amarillo a la ciudad. También noté menos congestiones de tráfico y un nuevo respeto por los repartidores de paquetes y de comida -los valientes en dos ruedas- que se volvieron esenciales y quizá más visibles durante el coronavirus.

Vi muchos espacios comerciales en renta y edificios con oficinas apagadas. Los precios de las propiedades han caído. “Es una corrección”, me dijo con forzado optimismo un agente de bienes raíces. Y eso obliga a redescubrir la ciudad, a constatar qué negocios y trabajos sobrevivieron.

Mi lugar favorito de pizza napolitana -con los bordes gruesos y salsa marinara- en el bajo Manhattan está cerrado y promete abrir este otoño. Pero en un solo fin de semana comí griego, italiano y japonés. Muchos restaurantes se han tomado la banqueta y hasta parte de la calle para atender a sus clientes al aire libre. Y en todos me pidieron tarjeta de vacunación e identificación, algo que agradecí.

Sin tantos visitantes hay partes de la isla que parecen bucólicos barrios provincianos. Una sensación extraña cuando estás rodeado de edificios y rascacielos.

También parece haber menos trabajadores que antes. Eso explica los retrasos -menos mecánicos para los aviones, menos meseros en los restaurantes, un solo empleado a cargo de toda una tienda- pero sobre todo recuerda las historias de supervivencia. Muchos habitantes tienen algo que contar de la ciudad que fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos a principios del fatídico 2020.

Dos casos. El empleado de un hotel en midtown me contó con orgullo cómo salió adelante, usando su fondo de retiro y un poco de ayuda del Gobierno federal, durante los 14 meses que el hotel estuvo cerrado. Y de las 10 trabajadoras que había en un lugar de pedicure y manicure cerca de Central Park, sólo quedan cuatro, me contaron. Les pagan por hora y trabajan únicamente tres días a la semana. Pero una de esas trabajadoras me contó que aprecia la oportunidad de estar empleada y que gana lo suficiente para evitar un penoso regreso a Sudamérica.

Nueva York es una de esas ciudades que son un modelo para el resto. Por eso es importante ver cómo están saliendo de esta crisis.

El policía retirado y nominado demócrata para la alcaldía de Nueva York, Eric Adams, es el claro favorito para las votaciones del 2 de noviembre. Hablé con él durante el vigésimo aniversario de los actos terroristas del 9/11. Le pregunté por su principal reto como alcalde, si gana. “Que las personas vuelvan a creer”, me dijo. “Hay demasiadas personas a las que se les han negado los servicios de nuestra ciudad. Ellos no creen que pueden estar seguros. No creen que sus hijos pueden recibir una educación. No creen que pueden pagar por vivir en la ciudad. Quiero decirle a los neoyorquinos que, al igual que nos levantamos de un ataque terrorista que derrumbó a las Torres Gemelas, tenemos que recuperarnos del Covid, de los cambios ambientales y de la violencia. Tenemos que creer, una vez más, que somos fuertes”.

En Times Square, el centro comercial y de entretenimiento de la ciudad, todos parecen estar muy fuertes e inmunes al coronavirus. O quizás aburridos y fatigados de tanto aislamiento. Una noche de sábado me agarró una ola de gente y me arrastró desde una esquina hasta la otra. Mis dos dosis de vacuna y el cubrebocas no parecían suficientes ante la proximidad de tanto desconocido. Pero el gentío, el ruido, la música al retumbar, el movimiento y el sentirte parte de un colectivo por primera vez en más de un año llenaba de energía cualquier corazón. (Mis dos pruebas de Covid después del viaje han salido negativas. Afortunadamente).

Nueva York se ha vuelto a levantar. Recuerdo, con tristeza, las imágenes de las noches de ambulancias, el retiro de los cuerpos de los muertos por Covid de los edificios, los paramédicos que no se daban abasto, el buque de guerra que llevaron al puerto en caso de que los hospitales reventaran, la incertidumbre cuando no había ni vacunas ni información confiable, y los aplausos de la gente al atardecer y desde sus ventanas a los trabajadores esenciales.

Todo eso ya pasó. Me gusta la nueva Nueva York. Es una ciudad de sobrevivientes. Pero también es más vivible, humana y fuerte que nunca. Jamás dudé de que saldrían -¡otra vez!- adelante. Nueva York me recuerda la estrofa de una canción de Nacha Guevara que, desafiante, dice: “Tiempos mejores, tiempos peores viví, y aquí estoy”.

(Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en Mexico, es autor de nueve libros, el más reciente es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”).