La masacre de Pancho Villa en Sonora

En el año 2019 coordiné la publicación del libro Masacre en San Pedro de la Cueva. Aquí les narro a grandes rasgos el proceso de elaboración de esta publicación.

El proceso de investigación

Me comencé a meter en este tema en 2015, cuando el padre Armando Armenta publicó sus investigaciones sobre el padre Andrés Avelino Flores, el sacerdote que Pancho Villa mató en San Pedro de la Cueva en 1915. La información publicada solo se refería a su vida de sacerdote. Hacía falta información sobre su familia y antecedentes.

Cuando tuve la ocasión le comenté al padre Armenta que yo conocía a descendientes de la familia Flores que conservan información sobre este personaje. Fue así como, en septiembre de 2018, hicimos viaje a Ciudad Obregón para entrevistar a dos nietos de Juana Flores de Peñuñuri, una hermana del padre Flores. Ellos nos proporcionaron fotos, documentos y su tradición oral. Pero no solo eso, además nos obsequiaron otros escritos sobre la matanza de Villa.

El material recibido nos permitía armar unas notas biográficas más completas sobre el padre Flores pero ¿qué hacíamos con el resto de escritos? Estos incluían las narraciones de Santos Encinas, de Enrique Duarte y de Ramón Noriega sobre la masacre que no habían sido publicados. Al revisarlos, me di cuenta de que era material valioso que merecía difundirse. Entonces reconsideramos el proyecto original y lo ampliamos para incluir también la publicación de los otros escritos.

Además de la investigación anterior, contactamos también a la profesora Esther Noriega Encinas, nativa y residente de San Pedro de la Cueva, cuyos abuelos están en la lista de los asesinados, y quien durante muchos años ha recopilado materiales e información sobre la masacre. Por medio de ella, se localizó además la transcripción del diario de María de Jesús Córdova, que es la emotiva narración hecha por una viuda testigo presencial de los hechos, publicada en el libro Hechos Reales de la Revolución (1972) de Alberto Calzadíaz Barrera.

Al continuar indagando sobre el tema, se ubicó también el artículo en inglés de Thomas H. Naylor, titulado “Massacre at San Pedro de la Cueva: The Significance of Pancho Villa's Disastrous Sonora Campaign” publicado en 1977 en la revista Western Historical Quarterly de la Oxford University Press, que aparentemente no había sido traducido ni publicado en español. Este trabajo es la principal investigación académica realizada sobre la matanza de San Pedro de la Cueva que incluyó valiosos registros y reportes del gobierno de los Estados Unidos.

Con estos materiales y con una monografía de San Pedro de la Cueva de Ernesto López Yescas, se completó la publicación.

Asuntos polémicos

Hay varios temas polémicos que rodean a la masacre de Pancho Villa en San Pedro de la Cueva.

Primero, la matanza no estaba justificada. El hecho de que hayan recibido a la avanzada de los Dorados de Villa a balazos no ameritaba esta reacción y castigo de Pancho Villa a toda la población. Es obvio que los confundieron con una partida de bandoleros. Villa se ensañó con un pequeño pueblo y mató a civiles inocentes. Como dice Naylor, perjudicó a gente pobre que quería beneficiar.

Segundo, el hecho ha recibido poca atención en la historia de Sonora.

Como Pancho Villa fue convertido en héroe nacional, este hecho contradice la historia oficial. La masacre en San Pedro de la Cueva nos muestra que no todo fue una historia de héroes y villanos y que los “héroes” cometieron grandes errores, y éste fue uno de ellos.

Tercero, el padre Andrés A. Flores fue un mártir y merece mayor reconocimiento.

El libro se puede adquirir en Editorial Garabatos (tel. 662-213-2585, garabatoseditorial@hotmail.com) o en la Sociedad Sonorense de Historia.