La historia sin fin

Se ha cumplido y se ha rebasado una semana de balaceras en Magdalena de Kino, Ímuris, Santa Ana, Tubutama y ya no sé dónde más.

Varios días y miles de balazos después, sabemos que hay 10 detenidos, de los cuales nueve fueron vinculados a proceso y hay al parecer un menor de edad cuya situación legal se desconoce.

Hay más carros, armas y balas aseguradas que personas detenidas.

Se sabe también que dos personas originarias de Magdalena fueron rescatadas de intentos de extorsión.

Se dice que la Mesa para la Construcción de la Seguridad y la Paz se instaló en ese municipio, de lo cual no hay más constancia que un comunicado de prensa que no se acompaña siquiera de fotografías.

Esa mesa no arroja hasta hoy mayor información.

Las familias de esa región siguen resguardadas en sus casas, sus negocios cerrados o sin ir a trabajar porque los enfrentamientos no cesan.

Lo que no ha dejado de difundirse son los videos de las balaceras, tomados por las mismas familias en el obligado encierro.

Y en el peor de los casos, videos tomados por los propios grupos criminales que se enfrentan, en donde dan cuenta de su claro y sólido poderío, de su evidente superioridad.

Ayer mismo poco después de las 6 de la tarde fue asesinado a balazos un comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, jefe de la base operativa en Sáric.

También ayer mismo, con todo y los operativos, en Santa Ana y Magdalena el despertador son los estruendos de las cuerno de chivo.

No puede haber una conclusión en este texto, porque es una desgracia en curso de la que estamos hablando.

No se conoce un fin cercano ni un saldo real. Si acaso, tenemos claro el poderío de los grupos delincuenciales frente a mermadas corporaciones de todos los órdenes de gobierno que nomás no logran poner en calma esa región.

SI SE PUDIESE

Mañana habrá consulta popular para ver si a lo mejor y se analiza la posibilidad de revisar y decidir en qué momento cupiese, si se pudiese, escarbar un poco sobre las decisiones políticas del pasado, que eventualmente hayan podido afectar a alguien.

Algo así.

Hay un debate medio bizarro sobre todo en redes sociales, unos a favor y otros en contra de la citada consulta que es promovida por sus impulsores como que se va a someter a juicio a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Ni a Emilio Lozoya han podido despeinar… en fin.

Se enojan, ahí andan peleándose todos por el tema.

Miren, la verdad es que nuestro País está que arde en más de un sentido, incluido el literal. Por eso no se le ve sentido a una consulta para preguntarle a la gente si se hace o no, algo que pueden hacer (o no) sin preguntarle a la gente y sobre todo sin gastarse los 528 millones de pesos que va a costar la mentada consulta.

Los argumentos en defensa son meramente ideológicos, recurren al dolor, escarban en el rencor, muy legítimo de muchas personas.

Pero los argumentos legales son, en el mejor de los casos muy pobres.

Para que sea vinculante la consulta debe contar con al menos el 40% de las personas registradas en la lista nominal, cosa de la que hasta los morenistas dudan. Y si no vayan a ver las declaraciones del senador Ricardo Monreal.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.