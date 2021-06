Así como a la primera guerra mundial se le denomina la Gran Guerra, o a la debacle económica del 29-32 se le identifica como la Gran Crisis o, si nos vamos más atrás, al cambio económico derivado de la máquina de vapor se le señala como la Gran Transformación, también a la larga ausencia de lluvias en Sonora podría llamársele la Gran Sequía.

A decir de los especialistas, se trata de la peor sequía en los últimos 60 años. Los estragos de este fenómeno meteorológico empiezan a resentirse en cada sector y en cada región de la entidad. Abundan los casos entre familiares o conocidos cuyo patrimonio consta de unas cuantas cabezas de ganado y han resentido la pérdida de tres o más, producto de la sequía. Las imágenes de bovinos en los huesos empiezan a ser frecuentes y dolorosas. Las presas tienen porcentajes de almacenamiento inferiores al 20% de su capacidad, situación que de prolongarse afectará las posibilidades de segundos cultivos o bien de un tercer riego en la milpa. La gravedad del momento se advierte en el siguiente escenario: El bajo acopio en El Novillo y la persistencia de la CFE en bombear agua para generar energía, propició que se agravara el problema de almacenamiento a tal grado que imposibilitó extraer agua para su trasvase a Hermosillo. Con ese telón de fondo, la capital sonorense vio amenazado el abasto del líquido y ya se registran interrupciones frecuentes en varias zonas del casco urbano. Afortunadamente las autoridades estatales y federales acordaron suspender la turbinación y el nivel de agua de El Novillo se recuperó disipándose el riesgo de desabasto para Hermosillo.

Los efectos de la larga sequía están a la vista en todas partes. Los expertos sugieren que, incluso de confirmarse lo que adelantan los modelos de pronóstico en el sentido de que esta temporada de lluvias será normal, es decir, se alcanzarán los promedios históricos de precipitación, no será suficiente para reparar el daño ocasionado por la larga temporada de estiaje. El daño ya está hecho y se necesitarán varios años para volver a las condiciones previas a la sequía actual.

Los especialistas destacan que desde finales del 2020 había alertas de que se venía una aridez profunda. Las lluvias registradas durante el verano pasado estuvieron por debajo del promedio, de tal manera que ya para octubre se anticipaba que se resentiría un severo problema hídrico. Sin embargo, no se tomaron acciones para mitigar las consecuencias que produciría la ausencia de lluvias. Es decir, no hay en Sonora mecanismos de prevención que permitan atenuar las implicaciones de sequías como la que hoy atravesamos o bien de abundantes precipitaciones. De hecho, refieren que no hay un diagnóstico robusto del Estado que guarda la cuestión hídrica en la entidad; un diagnóstico no sólo es indispensable sino urgente para la formulación de un plan estratégico en esa materia. Ese diagnóstico y ese plan tendrían que marcar la pauta para un manejo responsable del vital líquido en coyunturas complicadas como la actual. Dicho en otras palabras, no tenemos consciencia clara de que vivimos en un espacio desértico donde las lluvias son y seguirán siendo exiguas. Debemos acostumbrarnos y aprender a vivir con esa premisa: Siempre habrá escasez de agua.

Para ello, se requieren acciones y estrategias hacia un uso racional de un recurso escaso y determinante para el desarrollo de la región. Como algunos sostienen, el nivel de inversiones en el Estado está íntimamente correlacionado con la disponibilidad de agua. Por lo pronto, hay que mentalizarnos de que las dificultades derivadas de esta gran sequía se prolongarán por lo menos lo que resta del año y el siguiente.

Conformación del Congreso local

De acuerdo con las primeras estimaciones Morena tendrá trece diputados locales; junto a sus eventuales aliados (PT con 4; el Verde y el Panal con 2) tendrá la mayoría simple y calificada para establecer reformas constitucionales. Veremos cómo se teje la agenda transformadora de la 4T sonorense.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía.