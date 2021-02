La falta de respeto al pueblo

Estamos justo en ese momento que vivimos cada tres años, cuando surgen esos personajes que en público gritan que buscan lo mejor para “las y los” mexicanos, pero en privado desatan unas guerras impresionantes para colocar a sus cercanos y compromisos en las posiciones más importantes.

Algunos nos salen ahora con el moderno tema de los “ciudadanos” incrustados en la vida pública, que en realidad resulta ser solamente uno de cada 10 que nos presentan con esa etiqueta. Los demás son compromisos o hijos del vecino del compadre que llegará para ser un incondicional del dueño temporal de los bates y las pelotas.

Todos los partidos son lo mismo. Entre los priistas sonorenses es hora que no escuchamos una sola voz indignada porque por segunda ocasión están ignorando a Sonora en la lista plurinominal federal. Hace tres años se burlaron poniendo a una chamaquita inepta. Parecía que no había un peor escenario y resulta que se las ingeniaron para superar esa humillación porque ahora no hay un solo sonorense titular entre los primeros ocho de la lista (mínimo uno debería estar ahí, si tomamos en cuenta los estados de la primera circunscripción).

En Morena resulta que dos “diputadas” decidieron registrarse para la alcaldía de Hermosillo y, al mismo tiempo, para buscar reelegirse en sus cargos actuales, como si lo hubieran hecho tan bien. ¿Es tan grande esa obsesión por el poder que le buscarán por todos lados?, ¿esas muchachitas tienen perfil para puestos ejecutivos o legislativos? Obviamente para ninguno, pero ahí andan. Parece que hay una profunda crisis de talento en ese partido.

Y encima tenemos que aguantar el apartado de los boxeadores. Sí, al Siri Salido, José Luis Castillo, “Tyson” Márquez y “Travieso” Arce les fue muy bien arriba del ring, pero eso no los califica para ser legisladores o alcaldes. PRI, Morena y PT son sus impulsores. Se perdió el respeto por el elector. Todo lo ven con ojos de voto potencial y el bienestar social a nadie le importa porque piensan que los ciudadanos vamos a creer cuanta estupidez nos digan, cuanta estupidez nos manden en forma de candidaturas.

Movimiento Ciudadano manda un “influencer”, Samuel García, por la gubernatura de Nuevo León (si hasta el "Bronco" pudo ganar) y a Luis Donaldo Colosio Riojas a la alcaldía de Monterrey. La búsqueda de apellidos ilustres por encima de lo que sea. Muchos se lo festejaron, y quizá le vaya a dar muchos votos, pero me pareció patético que el junior de Luis Donaldo haya ido a Lomas Taurinas a “perdonar” a cuanto personaje pasó por la mente de quien hizo el discurso. Por primera vez iba al lugar (así lo dijo) y como le gusta eso de las redes sociales, lo transmitió. Como estrategia política puede ser buena idea, pero es lamentable que deba recurrir a la sombra de su papá para conseguir votos, eso se llama lucrar. Si su búsqueda de redención era real habría ido solito (sin cámaras) a soltar sus lágrimas, gritar al cielo su perdón y regresar a hacer su vida y su campaña. Sí, ha sufrido mucho seguramente. Pero no más que miles y miles de niños mexicanos cuyos padres han sido asesinados y no les pudieron dejar dinero para una universidad privada o pública. Ellos, en el mejor de los casos, tendrán que abandonar la secundaria para irse a trabajar y buscar ayudar en sus casas. Eso es un verdadero drama, señor Colosio Junior.

Veremos muchas historias “desgarradoras” y muy pocas ideas y proyectos aterrizados para la realidad que se avecina. La economía se cae a pedazos cada día, los muertos por pandemia ya están cerca de los 180 mil, las ejecuciones siguen sin control, el Presidente inaugura “el mejor aeropuerto del mundo” (le falta ver mucho “bax”) con un evento bizarro, usa el tema de las vacunas como la panacea del siglo, los “políticos” brincotean de un partido a otro en busca del mejor hueso… y los ciudadanos estamos atrapados en ese espectáculo absurdo.

En Sonora hay que elegir Gobernador, alcaldes y diputados locales y federales. Hay que exigirles más, que dejen sus guerras internas por el poder y piensen en el pueblo. No nos dejemos engañar por sus videos huecos y encuestas a modo. El voto de este 6 de junio es el más valioso y complicado de los últimos 40 años. No podemos equivocarnos de nuevo, el precio ha sido muy alto.

Martín Holguín