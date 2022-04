La decepción de un joven

En Nuevo León desaparece Debhani, una muchacha de 18 años. Inician una búsqueda intensa y, antes de dar con su cuerpo en el tinaco de un hotel, encuentran otras cinco mujeres asesinadas. Donald Trump deja en evidencia a López Obrador. En un rally electoral asegura que lo “dobló” para que pusiera militares “gratis” en la frontera. El mismo AMLO tuvo otro arranque de furia y decide (él solito, sin ayuda) que todos los que no compartimos sus “visiones” (empezando por los diputados federales que voten en contra de sus iniciativas) somos “traidores a la patria”. En Sonora, un martes cualquiera el gobernador Alfonso Durazo presume que redujo los homicidios dolosos en un 30%. Al día siguiente, en una mañanera cualquiera, Rosa Icela Rodríguez (la que se quedó en su lugar al frente de Seguridad Pública federal) lo desmiente y pone a Sonora entre las seis entidades que concentran más del 50% de esos homicidios en el País.

Esa es la manera “moderna’ de gobernar. Un AMLO bravucón, que divide al País. Ya no tiene tiempo de gobernar, ahora todo son ataques. ¿Habló ayer de sus yerros, de feminicidios o de “trunk”? No, claro que no, volvió a arremeter contra Carlos Loret, de quien ahora dijo tiene un sueldo de tres millones mensuales. ¿Acaso Loret trabaja en algún gobierno?, ¿o la Constitución prohíbe ingresos desde una cantidad específica hacia arriba? Qué pena, Presidente.

Y de Durazo no hay mucho que agregar. Ahí va, dando tumbos, apoyando a la Sheinbaum; mostrando (una vez más) su incapacidad en el combate al crimen, mintiendo sin tantita pena sobre la realidad en ese tema; organizando una marcha a favor de “su jefe” y la revocación de mandato (¿pagada de su bolsa?). Por cierto, fue muuuuy feliz porque llevó 25 mil sonorenses a “manifestarse” y terminó siendo uno de los dos estados con gobierno morenista que menos porcentaje de votantes acarreó a las urnas. Otro yerro, que curiosamente nadie se lo refiere, es el uso exagerado de su hijo en labores partidistas y de gobierno. Lo manda como promotor del litio (era pretexto para que hablara de la revocación). Y un gabinete que ha mostrado bastantes huecos, pero difícilmente los va a remediar, porque los políticos mexicanos (el estilo PRIMOR) nunca se equivocan.

Esa es nuestra escandalosa realidad. ¿Tienen la culpa los políticos de todo eso? Sí, porque son una mafia terrible que permite candidaturas aberrantes a todos los puestos y dan secretarías hasta a la Wendy. Pero los ciudadanos lo permitimos y somos los responsables finales. ¿Cómo es posible que algunos sigan defendiendo a un personaje que prometía cosas bonitas, pero al llegar a Palacio Nacional perdió la brújula y no supo cómo gobernar?

La semana pasada escribí sobre la Cámara de Diputados y narraba la historia de un cantante (de Morena, claro) que pidió licencia porque el día de la sesión más importante tenía un concierto. Y de otra “diputada” sonorense (ex reina de belleza) que simplemente decidió no asistir.

Un muchacho de 21 años, estudiante universitario, me mandó un mail en el que decía: “Me gustó su columna, pero no entiendo cómo es que personajes cero relevantes en la política, como cantantes, actores y madre y media están en el poder. ¿Qué pex?, nada de seriedad. Imagine un actor en un quirófano operando a alguien, o algo así”.

Es triste leer a un muchacho que apenas se asoma al mundo de las grandes decisiones y ya siente decepción por lo que le hacemos al País. ¿Qué clase de nación les estamos dejando? Tuve que responderle el mail con un: “Lamento decirte que tienes razón”. No le quise comentar que la Unison se aproxima a ooootra huelga más, porque me pareció rudeza innecesaria.

Un México dividido de manera lamentable. Legisladores que creen que se escucha muy bonito que le declaren su amor al titular del Ejecutivo. Gobernadores ineficientes y mentirosos, un Presidente que ahora se pelea hasta con Eugenio Derbez y éste “lo pone en su lugar”.

Y un pueblo enredado entre los ataques y contraataques de los poderosos. Un pueblo que no alcanza a visualizar que están acabando con nuestra patria, que están destrozando el futuro de nuestros jóvenes… y se creen el cuento de que el señor piensa en su felicidad.

Mientras tanto, faltan medicinas, se pierden empleos, inauguran un aeropuerto que no tiene vuelos, las ejecuciones siguen en las calles…pero ellos preparan a sus “gallos” para la siguiente elección. Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008.