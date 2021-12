La corrida de toros y el Partido Verde

Ayer, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para prohibir las corridas de toros. El asunto tendrá que ser debatido y votado en el Pleno de dicho órgano legislativo. No voy a entrar al debate de si deben prohibirse o no las corridas de toros. Sé que es un tema que despierta muchas pasiones de ambos lados. Ya tendré oportunidad de debatirlo en el espacio que conduzco en FOROtv.

Lo que me interesa en este artículo es demostrar la hipocresía de uno de los partidos que está empujando la iniciativa de prohibir las corridas de toros. Me refiero al impresentable Partido Ecologista Verde de México (PVEM).

Desde luego que cualquier movimiento político verde en el mundo está en contra de espectáculos como el taurino. Eso no debería sorprendernos. Pero nuestro partido verde ni es partido ni es verde. Es un negocio para transferir dinero del erario a manos privadas, que presume una ideología a favor del medio ambiente, pero que, para ganar votos, dice lo que quiere escuchar la gente, además de violar sistemáticamente la ley electoral. Es de lo peor que ha producido la democracia mexicana en su corta historia.

Fíjese usted: Están en contra que los toreros maten toros, pero a favor que el Estado ejecute a secuestradores, violadores y homicidas. Lo suyo no es la congruencia. Defienden el derecho a la vida de los bureles mas no de los seres humanos. Lo hacen por pura estrategia electoral. Saben que los votantes, cansados de la violencia que existe en el País, quieren soluciones fáciles; una de ellas es prometer la pena capital. Aquí les lanzo una idea: Qué tal si en las corridas sustituimos los toros de lidia por delincuentes que sean estoqueados por los matadores. No se rían. Así de incongruentes son las propuestas del Verde.

Este partido, lo sabemos, suele hacer alianzas electorales con los partidos que están en el poder. Hoy están vinculados con Morena, pero el sexenio pasado lo estaban con el PRI. En Guanajuato, junto con el tricolor, los verdes lanzaron en 2012 a Bárbara Botello como candidata a alcaldesa en León. Ganó y, mientras el PVEM presentaba una iniciativa en el Congreso local para prohibir el maltrato a los animales, incluyendo las corridas de toros, Botello asistía a una lidia de toros en la que el matador Arturo Saldívar le brindó un animal.

¿Y qué dijo el líder del PVEM en Guanajuato cuando se enteró de la noticia?

“Yo creo que la extracción de ella no es propiamente ambientalista y ecologista. Definitivamente fue abanderada por nosotros porque con ella desarrollamos un proyecto grande para lograr un Gobierno que nos permitiera transitar a la alternancia. Esto no tiene que ver con que ella tenga que ser completamente ambientalista y esta parte la tenemos que respetar. Ella no es militante de nuestro partido y no tiene que compartir la postura ambientalista de protección a los animales, como lo tenemos todos quienes formamos parte del partido”.

Para los del Verde, lo importante es ganar, no la congruencia ideológica. Si así le conviniera a sus intereses, lanzarían como candidato a alcalde de Aguascalientes al mismísimo Joselito Adame. Y dirían: “Él no es militante de nuestro partido y no tiene que compartir la postura ambientalista de protección a los animales”.

Jesús Sesma es el presidente de la comisión que aprobó el dictamen en el Congreso capitalino para prohibir las corridas. En 2017 se refería al presidente Peña como “el hombre que con valor, determinación, liderazgo y una visión de Estado, se atrevió a cambiar al País y lograr grandes reformas estructurales”. Apenas había perdido su candidato a la presidencia en 2018, José Antonio Meade, Sesma comenzaba a chaquetear para quedar bien con López Obrador: “Este cambio no se trata de izquierda o de derecha, de liberales o de conservadores, sino de darle a la gente mayor seguridad, mejores oportunidades, combate a la corrupción, que les permita vivir tranquilos y mejorar su calidad de vida”. Ahora, como diputado del Verde, ya le está haciendo la barba a Claudia Sheinbaum. A propósito de la popularidad de la jefa de Gobierno, Sesma dijo en el Congreso: “Esa aprobación no la tiene ni Obama, y tampoco se ha dado por arte de magia”.

Respeto mucho a los antitaurinos que quieren prohibir las corridas. Reconozco que tienen buenos argumentos. Pero la presencia en ese bando del Partido Verde los demerita. Me temo que a los verdaderos activistas preocupados por el bienestar de los animales los están usando políticamente para ganar más poder y dinero, que es lo único que le importa al PVEM.

Leo Zuckermann

Twitter:@leozuckermann