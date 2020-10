La consulta va

Como muchos, creí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría, con ciertas modificaciones, el proyecto que el ministro Luis María Aguilar le presentó a los otros 10 ministros para que una mayoría de ellos dictaminara como inconstitucional la consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador desea realizar para investigar delitos que pudieran haber cometido cinco ex presidentes de la República y someterlos a juicio en caso de que se encontraran pruebas de su culpabilidad.

La pregunta que el Presidente propuso para la aprobación de la SCJN fue la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En varios párrafos de su propuesta, Aguilar argumentó que la consulta es inconstitucional “porque su sustancia e implementación (…) tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas (…) no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no (…) el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales de investigar y perseguir cualquier hecho del que se tenga noticia que puede constituir un delito”.

Sin embargo, durante su sesión de ayer, los ministros Zaldívar, Gutiérrez, Pérez Dayán, González Alcántara, Esquivel y Ríos Farjat votaron en contra del proyecto de Aguilar porque, a su juicio, la consulta no viola la Constitución. A favor del proyecto, además de Aguilar, votaron Laynez, Franco, Pardo y Piña.

Quien esté interesado, en www.scjn.gob.mx puede ver el video de la sesión y conocer los argumentos, ya sean a favor o en contra, de cada uno de los once ministros. Tener amplias nociones de Derecho le ayudará porque muchos de los argumentos pueden resultar incomprensibles o confusos para los legos.

Ahora bien, al sancionar la consulta, la mayoría de los ministros expresaron que era necesario cambiar la pregunta propuesta por AMLO, ya que efectivamente se centraba en los ex presidentes, y finalmente aprobaron esta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Así, por medio de la consulta, los mexicanos autorizaremos a que el Gobierno investigue a todos los políticos y funcionarios que en los años pasados (¿2018 y 2019 incluidos?) cometieron delitos, autorización que las fiscalías no requieren para investigar a quienes sean sospechosos.

La consulta va, aunque no como la quería Andrés Manuel, quien de todas maneras se anota puntos a su favor al decidir investigar las gestiones de quienes lo precedieron en el cargo.

