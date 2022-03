Yo no quiero que Andrés Manuel López Obrador deje su sexenio a medias, es su deber terminarlo y hacer el mejor de sus esfuerzos para resolver lo que dijo que iba a resolver.

Yo voté por él en el 2006, no lo hice en 2018. Pero le di mi voto de confianza al ganar porque es lo correcto.

Protestó para ejercer el cargo un sexenio, en un momento en que la figura de revocación de mandato no existía, por tanto no me parece correcto que ahora lo tengamos que ver en una boleta cuando donde deberíamos verlo es resolviendo las broncas de la República.

Sin embargo, el ejercicio resulta interesante desde varias perspectivas.

Los detractores del Presidente, que insisto en que ya no son tan pocos como al principio, impulsan la consulta como forma de expulsarlo del poder que ganó legítimamente.

Una legitimidad que él mismo ha bombardeado, porque las instituciones que validaron, legitimaron y legalizaron su triunfo las ve ahora como enemigos de la transformación.

Y en Morena esto se advierte como el mejor ensayo rumbo a las presidenciales del 2024, para afinar la maquinaria electoral con la que pretenden repetir en el poder, hasta el momento llevando a Claudia Sheinbaum como su candidata.

Y muy probablemente lo consigan, porque ella no es mala opción, porque es mujer y actualmente gobierna una de las ciudades más pobladas y complejas del mundo, y además porque la oposición sigue desvencijada.

Pero el enemigo más fuerte de Morena son ellos mismos, tan divididos como están en alas radicales y moderadas, aunque al parecer la agenda y narrativa del Presidente está dominada por los primeros.

Y es ahí donde radica el peligro, porque en el remoto caso de que la consulta determine que AMLO se va (ojalá que no), no estoy seguro de que las instituciones y la economía de este País lo puedan soportar.

LOS JUBILADOS

Se ha prolongado demasiado el tema de los jubilados y pensionados del Municipio de Hermosillo, a los que les fueron retiradas prestaciones de las que gozaban desde hace años.

¿Habrá quizás una mano que mece la cuna para mantenerle abierto ese frente al alcalde Antonio Astiazarán?

Puede ser, no sería la primera vez.

Pero el hecho concreto es que esas prestaciones se otorgaban y fueron retiradas por esta administración.

Eso ha provocado manifestaciones de personas de la tercera edad por las calles y bulevares de la capital, que además se han instalado en el exterior del Palacio Municipal, cosa que no se ve nada bien.

Pensaba yo que aquí lo que se necesita es hacer política, generar un canal de comunicación sin interrupciones ni intermediarios para neutralizar a quien eventualmente manipule o intente manipular a estas personas que, con todo y lo que diga el ISAF, ya recibían un beneficio que les fue arrebatado.

Pero pues ya no sé, por alguna razón ese tema sigue siendo una piedrita en el zapato del alcalde, aunque sonriente aparezca en las imágenes que se difunden cuando anda en la calle supervisando las obras de pavimentación, en las colonias o anunciando la compra de patrullas eléctricas.

Y no está mal, al contrario son cosas destacables y positivas.

Pero no está bien tener una manifestación de viejitos afuera de Palacio, manipulados o no.

El tema puede escalar si no lo resuelven.

AHÍ VIENE EL TREN

Una buena para Cananea, en medio de polémicas ocurrencias de caducos líderes sindicales.

Llega a esa región, incluyendo Nogales, el “Doctor Vagón”, que es un tren hospital que transporta médicos y enfermeros que ofrecen consultas, valoraciones y medicinas gratuitas en las regiones donde se para.

Y no es poca cosa, si revisamos el beneficio que deja por donde ha pasado a lo largo del territorio mexicano.

La empresa Ferromex tiene años ya impulsando y financiando este proyecto que ayuda a cientos de miles de personas en México y pues a mí me parece que eso está muy bien.

Y mejor aún, han anunciado su propósito de sumarse al Plan de Justicia para Cananea.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.