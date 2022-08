La Iglesia Católica responde a vocero de Palacio

Arturo Farela Gutiérrez, pastor incondicional y guía espiritual el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado miércoles, hizo críticas violentas a la Iglesia Católica a quien acusó de “incendiar al País” por sus declaraciones sobre la estrategia de seguridad del Gobierno. Esto en seguimiento de un guión elaborado en Palacio Nacional.

El padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), responde al portavoz de presidencia de facto. (El Universal, 04.08.22).

Flores Ramos afirma que la Iglesia “está llamando a la responsabilidad de las autoridades para revisar sus estrategias y para asumir sus compromisos. Hasta el momento no ha habido una repuesta, no ha habido empatía. Al contrario, ha habido rechazo y todo mundo lo puede ver”.

Sostiene que “la Iglesia, después de ese rechazo, que incluso incluyó insultos, no respondió de una manera inadecuada o violenta. Al contrario, la Iglesia ha llamado a la oración, al compromiso, a la paz. No estamos llamando a un incendio sino a una conciencia de la ciudadanía y a una responsabilidad de los gobernantes”

Quien fuera rector de la Universidad Pontificia de México plantea: “Las opiniones que la Iglesia ha dado no son ataques, son críticas que son válidas. Y sólo estamos ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución. No estamos teniendo injerencia en cuestiones políticas porque no nos interesan, pero sí como parte de la sociedad mexicana estamos expresando legítimamente nuestros puntos de vista”.

Y asegura que “nosotros estamos dispuestos al diálogo. Lo que nos está faltando en medio de todo esto es precisamente eso, el diálogo. Estamos siendo gobernados con un monólogo interminable. Todos los días escuchamos un monólogo. ¿Dónde está el diálogo? Eso es precisamente lo que estamos pidiendo nosotros”.

El sacerdote de manera directa le dice a Farela, y con él a Palacio Nacional: “Un Gobierno que ataca, que divide, ¿dónde deja el amor al prójimo? ¿dónde está? ¿de qué sirve saludar sólo a los que te saludan?, ¿de qué sirve querer sólo a los que te quieren?, ¿de qué sirve sólo ayudar a los que te ayudan?, dice el Evangelio: De nada. El prójimo somos todos, no hay una visión selectiva, como se está realizando”.

La Iglesia Católica no había respondido a las críticas, mentiras e insultos del presidente López Obrador. Ahora sí reacciona de inmediato a la campaña que se inicia desde Palacio Nacional, a cargo de uno de los líderes más conocidos y poderosos, de las iglesias evangélicas pentecostales. ¿Hay un cambio de estrategia? Daré seguimiento a lo que ocurra.

Rubén Aguilar es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Iberoamericana. En Internet: www.miscuadernos.com.mx