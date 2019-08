Inseguridad y “liderazgo”

El fin de semana fue violento. La mala noticia es que la inseguridad en Hermosillo llegó a un nivel escandaloso, de esos que llaman de “código rojo”. La noticia peor fue que vivimos horas de incertidumbre, con las redes sociales “ardiendo” y una ausencia total de liderazgo de los gobernantes. Nadie salió la tarde-noche del domingo a dar un comunicado, a tratar de tranquilizar a una población desorientada.

Son los momentos en que medimos a quienes están en los puestos políticos y este fin de semana no pasaron la prueba en ninguno de los tres niveles. Ninguno de quienes dirigen la Guardia Nacional, la Policía estatal o la municipal se hicieron presentes para informar, para guiar, para prevenir.

Una señora se comunicó ayer en la mañana para platicarme que el sábado pasado en la tarde, mientras se suscitaba una ejecución en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, unos agentes de la Guardia Nacional llegaron a su domicilio para hacerle una encuesta donde le preguntaban cómo se sentía con la seguridad en su ciudad.

¿Es en serio que usan a los agentes de la GN para hacerla de encuestadores cuando deberían estar patrullando la ciudad?, ¿de quién es esa idea?, ¿por qué? Bueno, ese es el lamentable nivel de quienes toman las decisiones a nivel federal.

Las autoridades estatales brillaron por su ausencia en esos momentos, no hubo un vocero que saliera a dar la cara, a informar, a dar lineamientos o lo que se les ocurriera. Era un momento de caos social, de miedo ante los problemas de violencia en todos los puntos cardinales de Hermosillo.

¿Y la alcaldesa? Bueno, tuvo la infeliz ocurrencia de iniciar el domingo en plan de “influencer” tuitera. Una noche antes había ocurrido la ejecución de dos personas y estaba a punto (algo que ella no sabía, hay que decirlo en su descargo) de estallar una violencia que hizo recordar aquel “Domingo Rojo” de hace 26 años.

Célida amaneció con la mente puesta en el 2021, quién sabe porqué, y lanzó estos mensajes:

Tuit 1.- “Les deseo un feliz domingo y comparto con ustedes esta reflexión. Esos que se reúnen en cafés acordando alianzas de facto para el futuro de Sonora tengan presente lo siguiente: Ganará el pueblo! Morena y sus aliados una vez más derrotarán a la mafia del poder”.

Tuit 2.- “Ni el PRI ni el PAN juntos lograrán derrotar al movimiento que está más vivo y fuerte que nunca. A todos aquellos hombres y mujeres de buena fe les invito a renunciar a sus partidos que ya no le sirven al pueblo y los convoco a apoyar a nuestro presidente @lopezobrador”.

Para empezar ni siquiera es temporada preelectoral, y en segundo lugar en estos momentos la preocupación del pueblo está en su seguridad, en querer certeza a la hora de salir de sus casas, en poder ir a cenar sin el riesgo de que en la mesa de enseguida ejecuten a alguien y tener que buscar espacio debajo de las mesas.

Ayer, la alcaldesa intentó enmendar la plana con un video en el que dio la cara ante la crisis de inseguridad. Se cuestionó la clase de autoridad que se quiere ser y asumió los costos. Dijo que tomó la decisión de no pactar con grupos criminales. Por lo menos hizo el esfuerzo y le echó ganas al manejo de la crisis.

Pero insisto en que no son tiempos electorales, los políticos no deben equivocarse. Hoy es el momento de emerger como líderes reales, no como demagogos electoreros. El reto es grande. En momento de crisis conocemos el tamaño real de nuestros gobernantes y este domingo todos y cada uno de ellos, en los tres niveles de Gobierno, se vieron lamentablemente pequeñitos e ineficientes.

Código de Familia

El estado en crisis de seguridad y parece que en el Congreso del Estado nomás no se han enterado.

Hubo sesión del periodo extraordinario y en lugar de que los legisladores (es un decir) se pusieran a discutir la situación y empezar a hablar de cómo legislar o aunque sea un exhorto más para enfrentar el problema salieron con que el tema central era el matrimonio igualitario.

Es el nivel de los diputados, que además no entienden que este tema antes debe discutirse en todos los distritos, porque es de alto interés para los sonorenses. ¿Le estamos pidiendo peras al olmo?