Inseguridad: Tema de campaña

La campaña ha girado en torno a varios ejes: La reactivación económica luego de algunos trimestres de contracción; la cuestión sanitaria donde la pandemia ha visibilizado la precariedad del sistema de salud sonorense y el desabasto de medicamentos ilustra la complejidad que se enfrenta; la corrupción que, a juicio de un par de candidatos, es el origen de todos los males. La reciente inhabilitación del ex director de Telemax es simplemente la punta del iceberg.

Pero, sobre todo, el tema de la campaña ha sido la inseguridad que vive el País y especialmente Sonora. Los debates, aunque aburridos, han servido para poner en la mesa de la discusión su centralidad. No lo fue en el primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, lo será en el segundo a celebrarse el 18 de este mes. Sí se tocó en el de Televisa Sonora y seguramente se abordará en el debate que esta casa editorial ha programado para hoy. Lo más relevante que se ha dicho es que la ola de violencia se debe a la incapacidad de las autoridades federales, es decir, de López Obrador; de paso se insinúa, más o menos veladamente, que si Durazo Montaño, el aspirante morenista, no fue capaz de resolverla, menos podrá con la gubernatura. No deja de ser, por supuesto, una interpretación animada por el calor de la campaña y la necesidad de desacreditar a quien las encuestas marcan como líder en la contienda.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Resulta interesante revisar lo que los números dicen respecto a la evolución de la violencia. Van a continuación unos cuantos datos duros. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el País era, en el 2018, similar a la registrada en el Estado; sin embargo, mientras que a nivel nacional se estabilizó para el 2020, en Sonora prácticamente se duplicó: Pasó de 28.7 en 2018, a 52 en 2020.

Al comparar el comportamiento registrado en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, se advierte que en Sonora los homicidios dolosos han crecido casi 28% mientras que en el País disminuyeron en 4.6%. Otra manera de visualizar el problema es: En 2016 el Estado registró 630 homicidios dolosos y en el 2020 fueron 1,584, es decir, aumentaron en 150%. En el narcomenudeo las cifras indican un incremento de alrededor de 800%: De 267 casos en el 2015 a 2,272 para 2020.

La información muestra que los operativos aplicados a nivel nacional para hacer frente al crimen organizado han tenido relativo éxito; en la entidad, sin embargo, los indicadores nos dicen todo lo contrario. Quizá esto se deba a la poca disposición y compromiso de las autoridades locales para equipar y aumentar la fuerza policial dedicada a enfrentar la cascada de violencia que padecemos. Un dato permite comprender esta indiferencia: De acuerdo con los estándares aceptados, Sonora debería contar con al menos 4 mil policías estatales. La información oficial más reciente señala que se tienen registrados poco menos de mil agentes; en otras palabras, durante el sexenio esa fuerza policial ha crecido poco o no ha crecido. Es decir, el ejecutivo estatal no se ha comprometido con los recursos necesarios para fortalecer y modernizar la institución encargada de velar por la paz ciudadana.

La estrategia contra la inseguridad, para que tenga éxito, debe reunir varios atributos: En primer lugar, no debemos esperar grandes resultados de la noche a la mañana. Está tan arraigada la cultura de la violencia que habrá que tener un poco de paciencia para ver resultados tangibles. En segundo lugar, es importante la cooperación de todos los órdenes de Gobierno; No habrá avance sin la concurrencia de las fuerzas estatales, municipales y federales. La experiencia de otras entidades que eran referencia como violentas, confirma la importancia de corresponsabilizarse en la tarea de aminorar la ola de violencia. Ojalá que en Sonora pronto tengamos esa necesaria coordinación.

Álvaro Bracamonte Sierra.

Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora