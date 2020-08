Humor dominical

"Sexo, sexo, sexo -dijo con gran disgusto Castalino, joven virtuoso y de ejemplar conducta-. Por todas partes sexo: En las películas, en las series, en los anuncios de la calle, en los comerciales de la televisión. Estoy harto de tanto sexo". Le aconsejó su papá: "Si quieres evitar el sexo te recomiendo que te cases". El comandante de la fuerza aérea marciana le informó a su líder: "Se estrelló uno de nuestros platos voladores". "Qué lástima -se lamentó el alienígena-. Ya se nos descompletó la vajilla".

El gerente de la empresa no sólo era joven, simpático y muy guapo: Además vestía a la última moda europea. Una de las chicas de la oficina se admiró: "¡Qué bien se viste!". "Sí -confirmó otra-. Me gustaría ver cómo se desviste"... Uglicio, hombre feísimo, le declaró con vehemencia a Susiflor: "¡Quiero vivir a tu lado!". Contestó la linda chica: "Ya te avisaré cuando se desocupe el departamento vecino". Avaricio Cenaoscuras le dijo a su esposa: "Vi con cuánta ilusión mirabas en el catálogo de la tienda los collares de perlas, y te compré uno". "¿Un collar de perlas?" -prorrumpió la señora, extasiada. "No, precisó el cutre-. Un catálogo".

El cirujano salió del quirófano y le comunicó a la esposa del paciente: "Perdimos a su marido". "¡Dios mío!" -se desplomó la señora en el sillón. "Sí -confirmó el facultativo-. Ya lo teníamos en la mesa de operaciones, pero se levantó, salió corriendo y no lo hemos encontrado". Jactancio Elátez era un tipo narcisista, vanidoso, pagado de sí mismo y con una autoestima tamaño limusina.

Al terminar el trance erótico le preguntó a su pareja: "Sé que esto fue maravilloso para ti, linda, pero dime: ¿También lo fue para mí?". El doctor Ken Hosanna le indicó a Empédocles Etílez después de examinarlo concienzudamente: "No tiene usted nada, amigo. Lo que pasa es que está crudo". "¡Alabado sea el Señor! -clamó el temulento-. ¡Pensé que tenía embolia cerebral, infarto al miocardio, polio, difteria, peste bubónica, malaria, meningitis, viruela negra, paludismo, fiebre aftosa y coronavirus!".

Pirulina le comentó a una amiga: "No sé por qué todos los hombres que tienen departamento de soltero son casados". El airado cliente le reclamó al dueño de la agencia de automóviles: "Su anuncio dice: 'Vienen más grandes que nunca y duran toda la vida'. Pensé que se refería a los coches, pero ahora sé que habla de los pagos mensuales". La adivinadora miró su bola de cristal y luego le dijo con sombrío acento a la mujer que la consultaba: "Veo aquí que su esposo morirá pronto, y en forma violenta".

Replicó sin turbarse la señora: "Eso ya lo sé. Lo que quiero que me diga es si la Policía sospechará de mí". Una voz de hombre pidió en el teléfono del manicomio: "Comuníqueme por favor con el ocupante del cuarto 323". Después de un momento le informó la operadora: "No hay nadie en esa habitación". "¡Magnífico! -se alegró el que llamaba-. ¡Eso significa que realmente me escapé!".

Don Chinguetas le contó a su esposa doña Macalota: "Cuando llegué a la adolescencia mi padre me advirtió que si fumaba no me crecería la ésta". Replicó doña Macalota: "Y no le hiciste caso ¿verdad?". El cangrejo llegó a su domicilio en altas horas de la noche y caminando hacia adelante. Lo recibió hecha una furia la cangreja: "¡Otra vez vienes borracho!".

Dulcibella le dijo a su novio, exasperada: "Me molesta que no quitas la vista de mis bubis. Es lo único que ves en mí, lo único en que piensas". "No es cierto" -negó el muchacho. "Sí es cierto" -mantuvo Dulcibella. Y cubriéndose el rostro le preguntó: "A ver: ¿de qué color tengo los ojos?". Arriesgó el galán: "¿36B?". FIN.