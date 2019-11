Humor Dominical

Exactamente a los nueve meses de la boda la esposa primeriza dio a luz tres hermosos bebés. El médico que la asistió en el parto salió del quirófano y le informó al marido, que esperaba con ansiedad noticias de su mujercita: "¡Felicidades, joven! ¡Su esposa tuvo triates!". "¿Triates? -se sorprendió el muchacho-. Qué raro. Aquella noche nos echamos cuatro". Ya conocemos a Capronio: Es un sujeto ruin y desconsiderado. Su suegra llegó tarde a la comida y se justificó: "Es que el taxi demoró mucho". Le preguntó Capronio: "¿Y por qué no se vino en escoba, suegrita?". El guía del safari le indicó al cazador: "Hoy iremos en busca del gorila. Para atraerlo me cubriré con una piel de cuadrumano e imitaré el llamado de la hembra en celo. Cuando el gorila se acerque dispárele. Eso sí, milord: Le suplico que tenga buena puntería. Los otros cazadores han fallado el tiro, y no se imagina usted lo que el méndigo antropoide ha hecho conmigo". La maestra le planteó a Pepito un problema de aritmética: "Tienes tres billetes de mil pesos. Le das uno a Rosilita, otro a Juanilita y uno más a Manolita. ¿Ahora qué tienes?". Contestó sin vacilar Pepito: "Una orgía". La exuberante chica le dijo con una sonrisa al provecto señor: "Me llamo Marilisa, pero de Lisa no tengo nada". Replicó el senil caballero: "Y yo me llamo Agapito, pero de eso ya tampoco tengo nada". Aquella mujer se veía agotada, agostada, agozcada. Una amiga le preguntó, solícita: "¿Por qué te ves así?". Con feble voz respondió la otra: "Mi marido tiene doble personalidad, y las dos quieren todos los días". Don Chinguetas le dijo en tono ensoñador a su esposa doña Macalota: "¿Recuerdas qué felices éramos hace 25 años?". Repuso ella, extrañada: "Hace 25 años ni siquiera nos conocíamos". Concluyó don Chinguetas: "Por eso". Babalucas fue a comprar un collar de perlas para obsequiar a su novia en Navidad. El precio que le indicó el joyero le pareció elevado. Explicó el hombre: "Es que son perlas cultivadas". Opuso el badulaque: "La educación no me importa". Don Cucú regresó anticipadamente de un viaje. Le preguntó a su mujer: "Supe que en mi ausencia enfermó el compadre Pirorrango. ¿Cómo se encuentra?". Intervino el pequeño hijo del viajero: "Busca en el clóset. Ahí lo encontrarás". Un señorcito estaba bebiendo su copa en la barra de la cantina sin meterse con nadie. Llegó un grandulón y sin más lo agarró por la espalda y le torció un brazo. "Llave china" -le dijo. Y regresó a su mesa riendo burlonamente. No protestó el pacífico señor. Tampoco hizo nada cuando el sujeto volvió a poco y le apretó el cuello con ambas manos. "Llave japonesa" -dijo. Y otra vez rió con desdén. No paró ahí la cosa: Minutos después el insolente jaque retornó y con los membrudos brazos le oprimió el pecho al sufrido señor. "Llave coreana" -dijo. El hombrecito salió de la cantina. Volvió poco después y con un fierro le propinó tan tremebundo golpe al majadero que lo hizo caer por tierra bañado en sangre y sin sentido. Manifestó, lacónico, el pequeño señor: "Llave Stillson". Declaró Pirulina: "Vivo de lo que tengo depositado en el banco". Y así diciendo se levantó del banco en que estaba sentada y se fue. Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, le contó a su amiga doña Gules: "Ayer fui a jugar golf en el Fifí Club y una avispa me picó". Quiso saber la amiga: "¿En dónde?". Precisó ella: "Entre el hoyo uno y el dos". "¡Caramba! -se consternó doña Gules-. ¡Ahí debe doler bastante!". (Nota del autor. Esa región anatómica se llama perineo o periné; en alemán Mittelfleisch, carne intermedia, o Damm, que también significa dique, y en francés périnée. Con dos acentos, claro, uno por cada uno)... FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

Historias de la creación del mundo

Subió Noé al arca con su familia y una pareja de cada especie de animales.

Tan pronto cerró la puerta comenzó el Diluvio. Llovió incesantemente y las aguas cubrieron la faz de la Tierra.

Noé, entonces, dictó a una de sus hijos la lista de las criaturas que estaban en el arca:

Dos elefantes.

Dos cebras.

Dos jirafas.

Dos osos.

Dos tigres.

Dos leones.

Tras decir los nombres de los dos últimos animales el patriarca se dio un gran golpe en la frente y exclamó consternado:

-¡Caramba, hijo! ¡Se nos olvidó subir a la mamá de tu mamá!

¡Hasta mañana!

MANGANITAS

Por AFA

"Evo Morales vive como príncipe en México"

Y me parece seguro,

siendo las cosas así,

que también nos llegue aquí

algún día el rey Maduro.