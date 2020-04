Hoy no se piensa

¿En qué se parece Donald Trump a políticos mexicanos como la morenista Claudia Sheinbaum o el priista Alfredo del Mazo? En que a los tres la pandemia del Covid-19 les ha venido como anillo al dedo para impulsar medidas que buscan promover sus agendas políticas o sus prejuicios, aunque que no tengan ningún sentido sanitario. Este es el caso de la suspensión de la entrega de tarjetas de residencia, green cards, por decreto presidencial en los Estados Unidos o el de la aplicación del Hoy no Circula a vehículos con hologramas 0 y 00 en la Ciudad de México y su área conurbada y en Toluca.

Suspender los procesos de residencia en los Estados Unidos no tendrá ningún beneficio sanitario, tampoco reducirá el desempleo entre los estadounidenses, como pretende Trump.

La experiencia histórica en la Unión Americana y en otros países sugiere que la inmigración abre nuevas oportunidades de inversión y actividad económica y genera empleos para todos.

A Trump no le importa. El rechazo a la inmigración, y en particular la de mexicanos, ha sido una de sus banderas políticas desde un principio. Hoy está aprovechando la pandemia para impulsar una medida política que sólo busca impulsar su reelección.

Algo similar está pasando con el endurecimiento del programa Hoy no Circula y el cierre de estaciones de los sistemas de transporte colectivo en la Ciudad y el Estado de México.

Ningún beneficio sanitario puede surgir de estas medidas. Impedir el uso de vehículos privados, que han cumplido con todos los engorrosos requisitos para circular todos los días, no tendrá más consecuencia que saturar más los sistemas de transporte público. Si a esto sumamos que la propia autoridad está cerrando estaciones, tendremos mayores aglomeraciones. Pareciera que lo que están buscando Sheinbaum y Del Mazo es promover un mayor número de contagios.

Vemos una situación similar con el gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López, quien ha ordenado el cierre de los supermercados a las 6:00 de la tarde en lugar de a las 8:00 de la noche. También en este caso la medida parece diseñada para generar mayores aglomeraciones en los supermercados y provocar un mayor número de contagios. No tiene ningún sentido sanitario. Lo lógico sería ampliar los horarios.

El Covid-19 es una pandemia muy seria. Está dejando miles de muertes en el mundo y los números están ascendiendo a un ritmo muy rápido en nuestro País. Es importante tomar medidas que realmente funcionen para proteger la salud. El lavado de manos, la sana distancia, el uso de mascarillas y la compra de equipos de protección y tratamiento médico son ejemplos de estas medidas.

Restringir la circulación de vehículos o el transporte público no sólo no ayuda, sino que complica las cosas. Muchos hijos y nietos que atienden a sus mayores no podrán ya llegar a ellos con la misma facilidad. Otros que han logrado ganarse la vida entregando comida o productos verán mermada su capacidad de atender a sus clientes. Lo peor de todo es que estas restricciones no tienen ningún beneficio sanitario.

La tentación de usar la contingencia para promover agendas políticas es, sin embargo, muy fuerte. Trump está buscando la reelección este mes de noviembre. Del Mazo y Sheinbaum buscan posicionarse en la carrera por la sucesión presidencial. Piensan que la forma de lograr sus objetivos políticos es violar los derechos individuales.

Decretazo

El Presidente anunció un decreto para enfrentar la crisis económica. Pero sólo busca reducir sueldos de altos funcionarios y cancelar prestaciones de ley, como el aguinaldo. En nada ayudará esto a la economía, pero sí resultará injusto para los funcionarios, a los que ahora se les impide trabajar en el sector privado por 10 años.