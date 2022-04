Héroes y traidores

El rechazo legislativo de la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador trajo la resurrección de una oposición que parecía muerta en estos tres años y medio en los que legislativamente le había dado todo a la 4T, pero el costo será una mayor polarización para el País. Hoy Morena y el Presidente acusan de "traición a la Patria", como si esta fuese sólo suya, a quienes votaron contra la iniciativa presidencial, mientras que la oposición se presenta como "heroica", irónicamente por hacer su trabajo, al dormir en San Lázaro y trabajar en domingo para "detener el autoritarismo de López". Ambos bandos se preparan así para el 2024, echándole más fuego a la hoguera y el electorado sólo tendrá esas dos opciones sin que se vea una candidatura independiente.

Morena sigue el guión que el Presidente escribió para su mandato. Viridiana Ríos ya lo recordaba: Los primeros dos años del sexenio fueron para aprobar reformas, los siguientes dos para polarizar y los últimos para definir al o la sucesora. Y hasta ahora la fórmula ha sido exitosa. AMLO consiguió la aprobación de sus reformas prioritarias con el apoyo de una oposición inexistente. No sólo eso. Morena ganó doce de las quince gubernaturas en juego y mantuvo la mayoría en el Congreso federal. En otras palabras, el terremoto electoral del 2018 tuvo réplicas hasta el domingo pasado en que la oposición le dio su primera derrota legislativa al Presidente.

PAN, PRI y PRD resistieron las presiones para dividirse contra la reforma eléctrica. Los temores de que el PRI le diera sus votos a Morena se disiparon y la oposición resucitó al tercer año y medio. El domingo en la noche, los líderes de los principales partidos de oposición celebraron su rechazo a la reforma eléctrica y el lunes el performance opositor continuó al abandonar el pleno mientras Morena aprobaba la nacionalización del litio. En la guerra de narrativas, la oposición se dice unida y lista para el 2024, aunque en su fórmula no esté MC y tampoco quede claro que conservarán esa unidad para definir su candidatura presidencial. Éste acaso sea el principal reto que enfrenta esta coalición antiAMLO, ya que no les une una ideología común.

En esta división binaria de héroes y traidores no hay lugar para el centro. El Presidente lo ha dicho en varias ocasiones: Es tiempo de definiciones y a esto mueve a los dos punteros de Morena. Tanto Sheinbaum como Ebrard se mantienen en la narrativa presidencial, apostando por demostrarle al Presidente cuál de los dos continuaría mejor su trabajo. Ambos parecen interesados hoy sólo en quedar bien con la base dura de Morena y no con el resto del electorado que es mucho más amplio y que van a necesitar para el 2024, especialmente si la oposición se mantiene unida y si el Presidente ya no consigue mayores victorias legislativas en lo que le queda en la Presidencia.

Difícilmente AMLO conseguirá más reformas constitucionales en los próximos dos años. La reforma electoral que busca el Presidente no parece encaminada a un buen fin por lo cual el cierre del sexenio depende de inaugurar los megaproyectos faltantes, de que no haya mayores pérdidas económicas ni mayor violencia y de que la oposición siga tentada a la diferenciación y a la polarización.

El frente antiAMLO depende de minimizar sus pérdidas este año electoral y de que el escenario económico y el de seguridad se le complique al Presidente. Morena ya demostró tener bien aceitada su maquinaria de movilización con la revocación de mandato. Para la oposición caer en el discurso binario de héroes y traidores es acaso lo más fácil, pero queda por ver si el electorado se lo compra. Morena parece en la ruta de ganar cuatro de las seis gubernaturas este año y con ello la oposición necesitará encontrar algún escándalo que realmente le pegue al Presidente o encontrar una figura política que realmente le haga sombra.

El ambiente político en México está cada vez más agrietado y así nos vamos al 2024. Sólo los partidos políticos ganan con estas narrativas de héroes y traidores. El electorado pierde porque el País es mucho más que eso.