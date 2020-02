"Hay servicio de Internet sólo en zonas de mayores ingresos": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El 25% del territorio nacional tiene Internet porque hay servicio sólo en las zonas de mayores ingresos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"¿Qué pasa si se apuesta a un modelo económico privatizador? eso fue lo que hicieron, pues se da el servicio al que tiene para pagar el servicio, por eso tenemos Internet sólo donde hay más ingresos, en el 25% del territorio, en el 75% no hay Internet porque no es rentable", señaló el presidente en la conferencia matutina.



Este lunes, el Inegi dio a conocer que durante el primer año de gobierno de López Obrador sólo 48% de los ciudadanos en zonas rurales cuentan con acceso a internet.



"El concepto no es el de la renta, el Estado debe cumplir su función social y tiene que dar servicio, eso es lo que no hacía ni el gobierno ni la política neoliberal".



Agregó que con el programa Internet para Todos llegará el servicio a todos los pueblos.