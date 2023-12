¿Cuál será el tono de las campañas presidenciales en México en el 2024? Las candidatas ya han dejado muy claro el tono de sus arranques. Por un lado, Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PV, ofrece continuidad y coquetea con la idea del cambio para sectores descontentos con AMLO. Por su lado, Xóchit Gálvez, del PRI-PAN-PRD, ha prometido continuar con lo que funcione y reformar lo que no. En el horizonte ya se ve también el inicio de una guerra sucia, noticias falsas y ataques personales. Esto es en detrimento de los y las votantes.

Hace un par de semanas, Xóchitl Gálvez acudió a un encuentro con universitarios en la Universidad Anáhuac. Gálvez estaba en terreno amable pues los Legionarios de Cristo han sido tradicionalmente cercanos a Acción Nacional y a los empresarios conservadores que financian a grupos como el Frente Nacional por la Familia y que cabildean leyes provida en los estados de la República. En ese encuentro, Xóchitl quiso hacerse la chistosa y al hablar sobre Claudia usó la imagen de un gusano y riendo dijo que ésa era la opción de “la vieja política”.

La imagen del gusano fue replicada por simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD en las redes, así como por miles de bots. Algunos políticos, como Fernando Belaunzarán, defendieron el uso de la imagen señalando que era una “exageración querer cancelar a la candidata del PRI. Los nazis usaron la imagen de un gusano, muy parecida a la que usó Gálvez, para deshumanizar a los judíos en la Alemania nazi y justificar su genocidio. Semanas después, la revista Siempre publicó una infame portada con el perfil de Claudia y unas esvásticas nazis. El historiador José Antonio Crespo quiso justificar esa aberrante publicación y afirmó que el origen ideológico del partido nazi era de izquierda.

En estas semanas Claudia presentó un documental sobre su camino político. El documental es un elemento propagandístico, pero es una buena pieza para conocer un poco más del entorno familiar de la candidata, de su origen, de su novio y de lo que la motiva en la vida. A las pocas horas del lanzamiento del documental, las redes ya estaban inundadas de videos hechos con inteligencia artificial en los que se tomaban partes del documental original y usando una voz muy parecida a la de Sheinbaum se tergiversaba su historia.

Xóchitl integró a su equipo a Max Cortázar, uno de los calderonistas responsables de la campaña de “un peligro para México” y de los que han provocado la enorme y a veces grave polarización que hoy vivimos en el País. Con esos mensajes, la panista marcó el inicio de su campaña en la que la guerra sucia será un elemento central, pero no es la única, del lado de Morena también hay indicios de guerra sucia.

Varias cuentas afiliadas a Morena o de bots usados por políticos de ese partido han intentado mostrar a Gálvez como poco preparada y como alguien sin inteligencia alguna. Recientemente Epigmenio Ibarra y otras cuentas en X usaron un fragmento de un mensaje de la entonces senadora del PAN en el que habla sobre la “viruela sísmica”. Cuentas afines a Morena publican constantemente videos sobre las “ocurrencias” de la candidata del PRD para deshumanizarla. Honestamente me parece una estrategia equivocada. Lo de la viruela símica, hoy llamada Mpox, es contraproducente porque criticaron a Gálvez por su error al hablar pero ignoraron que el López Gatell no autorizó la compra de vacunas para Mpox, dejando a poblaciones vulnerables sin derecho a la salud. Xóchitl dio eco a las demandas de acceso a la vacuna. Se puede criticar a la candidata del PAN por tantas otras cosas que no sean su forma de hablar.

Las campañas de las dos mujeres que competirán en el 23 no han demostrado aún si el que ellas estén al frente de las candidaturas hará alguna diferencia en la forma de competir por la Presidencia o si repetirán los esquemas de liderazgos patriarcales al usar las guerras sucias en sus mensajes. Ojalá ambas nos muestren que son distintas. La democracia, las y los votantes nos lo merecemos.