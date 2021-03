Funcionarios mentirosos en la Secretaría de Salud parecen neoliberales conservadores

“El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, no se encuentra internado en el Hospital Temporal Citibanamex por padecer Covid-19, como se ha reportado. Es fake news, él se encuentra en su casa, no está en cuidados intensivos. Lleva cuatro días asintomático”.

Así lo dijo el viernes 26 de febrero la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Judith Coronel Morales, luego de que diversos medios reportaron que el desacreditado funcionario, enfermo de Covid-19 desde el 20 de febrero, había sido internado en el hospital Covid en el Centro Citibanamex.

La noticia, falsa según Coronel, circuló después de que durante varios días dos funcionarios dieran informes contradictorios sobre la salud del subsecretario.

El lunes 22 de febrero, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, aseguró que “El doctor se encuentra con un cuadro leve de sintomatología (…) está bien controlado”.

Sin embargo, la condición de López-Gatell aparentemente no era tan buena, ya que ese mismo día tuvo que recibir oxígeno, como lo confirmó Cortés el miércoles 24, al informar que su jefe “está recibiendo una oxigenación suplementaria…”.

Un día después, el jueves 25, ante la ola de especulaciones que despertó el hecho de que López-Gatell tuviera que recibir oxígeno, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, aseguró que “No existe, es mentira, no hay ningún tipo de agravamiento del subsecretario (...) Al revés, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable (…) Él nos comenta que se encuentra prácticamente ya asintomático (…) con la aplicación de este oxígeno y cuidados que él ha tenido, vuelve a tener saturación del 97%, así se ha mantenido, en buen estado de salud general”.

El “buen estado de salud general” en que se encontraba el subsecretario el jueves no era tan bueno porque un día antes, el miércoles 24, se internó en el hospital de Citibanamex, como él mismo lo confirmó la noche del domingo 28 en un mensaje que le envió al diario La Jornada: “No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa”.

¿Tratamiento intravenoso sin estar delicado?

De las personas que conozco que han enfermado de Covid-19, ninguno me reportó haber recibido un tratamiento similar, lo cual me permite suponer que el subsecretario habría recibido por vía intravenosa diversos medicamentos que no están a disposición de la mayoría de los que han sido infectados por el SARS-CoV-2 y que generalmente se administran en casos graves o a pacientes influyentes o adinerados. Entre estos están los anticuerpos sintéticos monoclonales, el remdesivir, esteroides, el CAP-1002 y otros. Algunos supuestamente los recibió Donald Trump cuando en octubre pasado enfermó de Covid-19.

Es evidente que los funcionarios de la Secretaría de Salud han mentido al informar sobre la salud de López-Gatell, siendo Coronel Morales la más mentirosa de todo porque, intentando emular a al presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta calificó de fake news los reportes que afirmaban que el subsecretario estaba hospitalizado.

Es curioso, pero estos tres burócratas de alto nivel de la 4T son idénticos a muchos de los neoliberales conservadores que tanto disgustan a AMLO.

