En una de esas “raras” ocasiones en que mi esposa decidía qué veríamos en la TV (léase en tono irónico), puso las noticias por CNN. Durante una nota, apareció el término que refiere el título de este artículo. Lo primero que me saltó a la mente fue alguna ocurrencia de Chente Fox, nuestro ex Presidente. Al escuchar con atención la nota, me dí cuenta que tenía que ver con las peripecias de otro ex Presidente; no menos ocurrente, pero no precisamente de nuestro País. El término se relacionaba con el día que los manifestantes (ó insurgentes) pro-Trump asaltaron el Capitolio cual si fuera cualquier país bananero.

Los abogados de Anthony Antonio, uno de esos alborotadores, argumentaron que su defendido presentaba un caso de “Foxitis”. Alegan que fue ocasionado por estar muy expuesto al contenido de la cadena informativa Fox, que falsamente argumentaba que las elecciones habían sido robadas, entre otras noticias por el estilo que afectaron “gravemente” el estado mental de su cliente.

Por un lado, no podemos negar la irresponsabilidad de la cadena Fox, ya que publicaba notas tan absurdas como que Hugo Chávez había fundado Smartmatic, empresa que proveyó los sistemas para operar las elecciones. Pero por otro lado, la falsedad de la información de Fox News… ¿Justifica a esos alborotadores a asaltar el Capitolio? ¿Los convierte en inocentes víctimas de un medio de comunicación?

A partir de ahora, Foxitis significará el síndrome de evadir importantes responsabilidades culpando alguna idea, persona, elemento, etcétera a la cual el sujeto imputable haya estado expuesto.

Así que no te preocupes; si te despiden del trabajo, sería la culpa del capitalismo voraz que sólo persigue beneficios económicos. Si las ventas de tu empresa van mal, serían los chinos y los productos baratos que inunden al mercado. Si tu tienda cierra, no fallaste como comerciante, la culpa es de Mark Zuckenberg y su desgraciado Facebook que ahora es una plataforma de comercio electrónico gigante. Si tu empresa truena, tampoco te preocupes; no es que seas un mal directivo, sucedería por la falta de apoyos del Gobierno y la 4T que no promueve la inversión. Así que, ¡Gracias por existir capitalismo, China, 4T, Facebook y, desde luego, Foxitis! Por ustedes, ahora nos sentimos y somos menos culpables. Y por lo tanto, ¿Más exitosos?

Las estrategias exitosas se basan en datos reales. La Foxitis parte de un hecho real, eso está bien, lo que no es correcto es que bajo este hecho se evada y transfiera la responsabilidad de nuestros propios actos y pensamientos. Imposible cambiar los hechos, pero sí puedes cambiar la forma en que reaccionas ante ellos.

Durante esta pandemia, han cerrado algo así como 100 mil restaurantes en México. Sin embargo, otros 500 mil han logrado sobrevivir. Una buena parte de ellos gracias a redefinir su menú y sus empaques para detonar un negocio nuevo, creciente y rentable de servicio a domicilio. Entre enero y marzo de este año, 21 ramas manufactureras del País (dos terceras partes del total de ellas, aproximadamente) han crecido respecto a la etapa pre pandémica. Si sigues acusando al Covid de la caída en tus ventas, es probable que así sigas por algunos años mas. Tal vez tengas Pandemitis.

¿Eres un vendedor con Foxitis? ¿Cuáles de estas frases has dicho después de las palabras: No vendí porque...?

• El cliente no quiere comprar.

• La competencia está regalando el producto.

• Los clientes no valoran la calidad de nuestros productos.

• El vendedor de la competencia está dando moche.

¿No será mejor que aprendas mejores tácticas para entender las necesidades de tus clientes y configurar soluciones más poderosas para tus productos?

Si no logras cambiar algo externo que te afecta negativamente, no debes sentir culpabilidad. Pero si no cambias tú mismo en consecuencia, entonces sí deberías sentirla... y mucha.

Alberto Cárdenas

www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete.

Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete