Florista pide ayuda a AMLO tras sufrir arrestos al vender en pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se expuso y viralizó el caso de Silvia Narcisa Ramírez, florista de la Ciudad de México que lucha día a día por obtener ingresos para subsistir durante la pandemia.

Este testimonio de la vendedora ante el confinamiento conmovió luego de que explicara que sus ventas se han visto afectadas con la contigencia sanitaria.

Con lágrimas reveló que enfrenta carencias e injusticias pues las autoridades le retiran sus productos, los arrestan e incluso humillan".

Me han agarrado los de las camionetas, ya van dos, tres veces que me golpean. Me quitan mis cosas, me hacen como quieren. Yo ando trabajando, no ando robando, ni le ando haciendo mal a nadie".