Festejo tlaxcalteca

La ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl es capital del Estado más diminuto del País y cuenta con poco menos de 100 mil habitantes. Está situada en un valle alto y rodeada por poblaciones que constituyen su zona metropolitana, la cual llega a aglutinar más de medio millón de habitantes. Hasta allá nos trasladamos para participar en una celebración jubilosa: El compromiso de vida de una pareja amiga, junto con una abigarrada comunidad, unos ya mayorcitos y otros empezando la juventud, a los que nos unía la preocupación por la suerte y vida de muchos mexicanos desposeídos que llevan años, y siglos, excluidos de un desarrollo que no ha sido justo ni equitativo.

Pero ahí íbamos a celebrar el amor y la vida, motivo más que suficiente para departir, comer, beber, bailar y reír con viejos amigos y con quienes apenas conocíamos, pero con los que compartíamos sueños, utopías, experiencias y esfuerzos que nos aunaban.

La tarde del viernes nos presentamos en San Andrés Coamilpa, un pueblito situado a unos 20 kms. de la capital para ir recibiendo a quienes llegaban, departir con ellos y compartir un pozole de cabeza mientras se armaba la pachanga del día siguiente. A buena hora nos retiramos a nuestro hotel.

El sábado nos amaneció soleado y fresco. Aprovechamos para comprobar que Tlaxcala es una ciudad agradable, limpia y ordenada. Para un habitante del desierto norteño es una alucinación: En pleno verano la temperatura más alta no pasa de los 24º C, y la mínima ronda los 13º C. Dan ganas de trasladarse de mayo a octubre a algún pueblito risueño de por allá.

A las 2:00 de la tarde ya estábamos en el ranchito donde tendría lugar el jolgorio. Una carpa blanca con mesas para los invitados, rodeada por milpas con maíz y bosquecillos de pinos ¡una chulada! A un lado, estaban unas señoras preparando un mole colorado tlaxcalteca en una olla de barro descomunal; otra cazuela con arroz, los ineludibles frijoles enteros más un complemento generoso: Tortillas de maíz nixtamalizado, nada de harinas o remedos facilones.

Muy pronto el recinto se colmó con una comunidad alegre y dispuesta a celebrar. El primer acto fue la ceremonia civil: El juez, simpático y profesional, los casó y de inmediato se comenzó a servir el mole, con arroz, frijoles y tortillas. Había vino, cerveza, mezcal, tequila, refrescos y pulque. Yo me incliné por un curado de chocolate, seguido por dos vasos más de pulque natural, buenísimo y muy sano.

Durante la comida escuchamos música y platicamos, íbamos de una mesa a otra, a saludar y reconocernos en viejos compañeros, hasta que ya cayendo la tarde inició la ceremonia del Compromiso de Vida. Fue una expresión de amor y cariño en el seno de una comunidad cercana y solidaria. Poco a poco, los presentes participamos y les expresamos nuestro cariño y voluntad de acompañarlos y apoyarlos en esta aventura. Frente a esa comunidad de afecto ellos expresaron que estaban felices y dispuestos a quererse y ser compañeros por el resto de su vida; que se sabían compatibles, dijo ella, en lo emocional, sexual e intelectual; luego él prometió quererla como a su igual y evitar el machismo que repta en nuestros usos y costumbres. Todo esto rodeado por un grupo leal que ejercía de testigo y de apoyo moral a su determinación.

Después vino la presentación de Santiago, su bebé que recién cumplía un año, que añadía a la ceremonia su toque de alegría infantil y, además, daba sentido, cuerpo y futuro al compromiso de quererse y apoyarse.

Para entonces ya se había puesto el sol y sonaron los primeros compases de una cumbia: Todos nos lanzamos al ruedo, a desempolvar los huesos por un rato. Platicamos, bailamos, profundizamos en la esperanza de un futuro que los festejados, con el apoyo compartido, irán construyendo para buscar una vida más digna, más humana y más amorosa.