Faltan 25 meses

En 25 meses sabremos quién es el siguiente Presidente de México. Para ser más exacta, en 111 semanas, unos 770 días, Andrés Manuel López Obrador sabrá si la Cuarta Transformación sobrevivirá a las elecciones presidenciales del 2024. También todos sabremos si continuará AMLO manejando las riendas del País.

En un año, seguramente el Presidente, en privado, ya habrá seleccionado su delfín. Y sin anunciar públicamente, habrá un entendido en Morena de quién es la candidata o candidato que respaldará el Presidente, aunque seguramente se volverá aún más violenta la guerra intestina dentro de Morena. Y aunque el Presidente dice que se ha mantenido ajeno a la crisis dentro del partido oficial, López Obrador eventualmente tendrá que asegurar los apoyos y los acuerdos necesarios para que el AMLO tapado o AMLO tapada gane con un buen margen las elecciones presidenciales del 2024. Mientras mejor le vaya en las encuestas al delfín, le permite a López Obrador seleccionar una persona que no necesariamente sea el mejor candidato y futuro presidente, sino una persona que le asegure continuidad a la Cuarta Transformación y sobre todo proteger al Presidente y su familia después.

Yo me imagino que habrá la pantomima de una Morena encuesta para justificar la selección del candidato por López Obrador. Por eso, el tapado o tapada de AMLO tendrá que empezar a hacer campaña por lo menos un año antes, para que a la hora de la AMLO encuesta no sea una vergüenza, dificultando justificar la decisión del Presidente ante su base.

Y esto ciertamente es la gran desventaja que tiene la oposición: La imposibilidad de identificar, anticipar y apoyar a varios candidatos para que puedan crecer en las encuestas y tener alguna posibilidad en las elecciones del 2024.

A 25 meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, por fin, esta semana, la oposición pudo demostrar unidad deteniendo la aprobación de la reforma constitucional al sector energético. Y aunque le dolió al Presidente y a Morena este fracaso, no necesariamente significa que debilitaron a la Cuarta Transformación. Hasta ahora. Supuestamente fue el actor John Wayne quien acuñó la frase célebre Life is hard. Its even harder if youre stupid (La vida es dura. Es aún más difícil si eres estúpido). Y aunque todo indica que Morena debería de rodar con facilidad hacia las elecciones del 2022 y del 2024, el Presidente y sus operadores políticos están fortaleciendo a la oposición.

No sé si es miedo, o es soberbia, o simple y llanamente el Presidente y Morena perdieron el piso. Asumen que ya no hay pesos, ni contrapesos, ni oposición que se atreva a detenerlos. Pero esto será su Talón de Aquiles.

Por más que hay apoyo para López Obrador, sí hay un porcentaje de la población que odia los abusos de gobiernos corruptos, injustos y antidemocráticos. Y, desafortunadamente, más y más, AMLO y Morena se parecen a los gobiernos que tanto denunciaron en los últimos 20 años.

Botón de ejemplo es la estrategia de perseguir a los traidores de la Patria que votaron en contra de la reforma constitucional. El llamado de públicamente perseguir a los diputados del PRI, PAN, MC y PRD sólo los fortalece ante su base. AMLO es el que mejor entiende esta realidad: Se fortalece la oposición cuando el Gobierno los persigue. Los que apoyan la Cuarta Transformación no cambiarán de opinión, pero los 223 legisladores que votaron en contra de la reforma ahora son héroes por sus seguidores y crece su credibilidad ante aquellos que podrían estar cuestionando al Presidente y a Morena.

Pero este acto de heroísmo por los diputados de la oposición no es suficiente y tal vez sea demasiado tarde para las elecciones del 2022 y del 2024. Lo que no ha podido el PRI, el PAN, el PRD o el MC es contradecir los mensajes de la mañanera sobre la corrupción y egoísmo por gobiernos anteriores.

Sólo faltan 25 meses, y todo puede suceder en 111 semanas. Pero en este momento, el reto más difícil que tiene el Presidente y el proceso de sucesión en el 2024 es detener la guerra intestina en Morena. Además de que se vuelve más difícil controlar la percepción de que este Presidente y el partido oficial son exactamente lo mismo. La vida es dura. Es aún más difícil si eres estúpido. En estos 25 meses veremos cuánto el autosabotaje del Presidente y de Morena fortalece las pocas posibilidades de la oposición para el 2024.