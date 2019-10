Exhibe Culiacán a la 4T

El infierno que se desató la tarde del pasado jueves 17 en la capital de Sinaloa fue a todas luces culpa de los encargados de manejar la Seguridad Pública en el País.

Efectivos militares y de la Guardia Nacional fueron enviados prácticamente “al matadero” sin un plan de inteligencia previo.

El objetivo oficial, que presuntamente era atrapar al hijo menor del “Chapo” Guzmán, fue desactivado casi de inmediato por un agresivo y eficaz cártel de Sinaloa que bloqueó en cuestión de minutos los principales accesos de Culiacán y amedrentó a familiares de los militares.

Ovidio fue atrapado y horas después liberado por el Gobierno federal con el argumento de evitar la pérdida de más vidas en el cruento enfrentamiento.

Sin embargo, en palabras de expertos en seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”.

Hasta aquí la historia de “la guerra de Culiacán” pareciera completa, pero de acuerdo al prestigioso periódico The New York Times, la operación orquestada supuestamente por los altos mandos de la seguridad nacional, consiguió la captura de dos hijos del "Chapo” y no sólo de uno.

Según el matutino neoyorquino, fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano privaron de la libertad a Ovidio y también a Iván Archivaldo Guzmán.

El primero en ser liberado fue éste último y fue quien a su vez terminó dándole forma a una pronta y espectacular estrategia para liberar a su hermano Ovidio.

Es evidente que “la tarde negra de Culiacán” exhibió al régimen del presidente López Obrador tanto en lo militar como en lo político y también en lo mediático.

En otras palabras, el cártel de Sinaloa derrotó, humilló y chantajeó al Gobierno “lopezobradorista”.

No obstante, el Presidente se esmera en convertir una derrota en una victoria.

Lamentablemente la 4T puede salirse con la suya mientras en México el grueso de la población viva en condiciones de pobreza, los años de escolaridad sigan debajo de los 10 años, persistan las dificultades para acceder a la salud y continúe el rezago en la seguridad social. La población con este perfil es presa fácil de los políticos populistas.

Cierto que estas debilidades estructurales se han venido alimentando desde sexenios atrás, pero el actual Gobierno supo aprovecharse de ellas y por ello arrasó en las urnas en julio del año pasado.

El Presidente sabe muy bien cuál es el discurso que le gusta al volumen de la gente y continúa sacándole provecho. Desde Palacio Nacional sigue en campaña y refuerza día a día sus habilidades para crear fantasmas y sacudirse las culpas satanizando sin ton ni son a conservadores, neoliberales y fifís.

Hasta ahora todo le funciona por sus altos niveles de aceptación; gran porcentaje de la población mexicana sigue hipnotizada por López Obrador, urge por tanto, trabajar por la movilidad social para que los merolicos de la política no prometan e ilusionen con tanta facilidad.

Con un Estado de Derecho fortalecido, la operación profesional y ejecutiva de un mandatario tendería a ser la constante y, en este nuevo estado de cosas, los mensajes engañosos de “abrazos y no balazos” pasarían a la historia.

ASTROS FAVORITOS

Hoy por la tarde arranca la Serie Mundial entre Houston y Washington en el Nationals Park de la capital estadounidense.

Las probabilidades están a favor de los Astros; el ganador de este Clásico de Octubre se agenciará el banderín número 115 de Grandes Ligas.

El equipo de los Astros nació en 1962 y el de los Nacionales en 1967 en Montreal; hasta el 2004 fueron canadienses y desde el 2005 su casa es Washington.

El equipo de Texas ha estado en Serie Mundial en dos ocasiones y se ha coronado una vez. El del Distrito de Columbia (DC) ganó dos veces, pero como Expos, el título divisional. Houston ganó su primer título hace dos años ante los Dodgers.

Nacionales han hecho posible que la Serie Mundial regrese a la capital estadounidense luego de 86 años de sequía. En 1933 los Senadores de Washington disputaron (y perdieron en cinco juegos) el Clásico de Otoño a los Gigantes de Nueva York.

El reconocido pronosticador Nate Silver y su página electrónica fivethirtyeight.com/2019-mlb-predictions/ apunta que Astros tienen el 60% de probabilidades de quedarse con la Serie Mundial.

La mayoría de los sonorenses (dos de cada tres según JVOConsultores) le van al equipo texano y anticipan que es muy probable se coronen en su casa, en el Minute Maid Park.

Javier Villegas Orpinela tiene Maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

