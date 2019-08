Esperar sin Esperanza

Se acerca el 1 de septiembre y el Presidente deberá rendir su informe de Gobierno ante el pueblo, si por pueblo entendemos a todos los mexicanos independientemente de su clase social, su profesión, su ideología, su filiación partidista o su opinión sobre el desempeño de estos nueve meses.

En este Primer Informe, será igual que sus predecesores que desde el 2007 no acuden al Congreso después de que en el último año de Gobierno de Fox la oposición le impidió entrar a San Lázaro. Fox entregó el informe en el vestíbulo del recinto, regresó a Los Pinos y grabó un mensaje. En la difusión de spots de los logros de su Gobierno también es igual.

La modificación formal del protocolo del Informe en 2008 no excluye al Presidente del acto en el Congreso: Deja a su elección la posibilidad de que acuda él o alguno de los integrantes del gabinete. López Obrador, como los presidentes anteriores, optó porque su secretaria de Gobernación entregue el Informe y ofrecer en lugar alterno un mensaje a la nación.

En lo que “espero sin esperanza” es que no sea igual a la hora de informar lo que hasta ahora se ha logrado. Y digo espero sin esperanzas porque éste no será su primer informe. Tuvimos uno, celebratorio de su triunfo, el pasado 1 de julio y hemos tenido 186 informes con duración de más de 80 minutos en los que nunca faltan afirmaciones falsas, no verificables y verdades a medias.

Dar información, dice el diccionario, es ofrecer un grupo de datos supervisados y ordenados. Dice también que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento y permite resolver problemas y tomar decisiones. Ninguna de estas dos cosas se privilegia en la construcción de sus mensajes matutinos. Más bien privan las clases de historia, las lecciones de moral, el elogio al pueblo que es un subconjunto de los ciudadanos definido por él, las descalificaciones a personas e instituciones, la reprobación del pasado, las desautorizaciones de quienes difieren de él y los datos alternativos. Todo esto acompañado del estribillo de que en su Gobierno hay un “diálogo circular”, más información y más transparencia que nunca antes.

Afirmar o comprobar que buena parte de la información que ofrece no es cierta o precisa tiene su complicación.

En algunos casos habrá que esperar a que lleguen los tiempos para verificarla: Dos Bocas costará 8 mil millones de dólares y estará lista en 2022; México crecerá al 6%; para cuando se termine el sexenio se habrá reducido la inseguridad al 50%.

Otra parte de la información es inverificable: El huachicoleo disminuyó en 95%; el padrón de “niños fantasmas” de las Estancias Infantiles.

Otra más, falsas Se difunden datos sin sustento y hechos inexistentes de forma deliberada. Intencional e intencionada. Es decir, con dolo.

El empleo ha crecido: IMSS dice que la tasa de crecimiento de empleos es la más baja desde marzo 2010. La CNDH no se pronunció ante la tragedia de la Guardería ABC: Aquí la liga al pronunciamiento https://bit.ly/30z70rR. “El promedio diario de homicidios es de 82” (marzo 2019): El Secretariado Ejecutivo del SNSP, informa que son 127. “Sólo el 25% del territorio nacional tiene conectividad por Internet”: El IFT afirma que es del 88.4% del total de la población. Eso de entregar adjudicaciones directas se acabó: Compranetinforma que llegan al 78%. Las organizaciones sociales callaron ante los actos de corrupción de gobiernos anteriores y de empresas privadas: Para muestra, varios botones: La Estafa Maestra, Los Piratas de Borge, Las Empresas Fantasma de Duarte, El Rey de los Medidores (Grupo IUSA), Las Corruptoras Mexicanas de Odebrecht. Se deshonra a los ex titulares de secretarías y empresas públicas de energía sin ofrecer pruebas (J. Reyes Heroles, A. Elías Ayub, L. Téllez, C. Ruíz Sacristán). Se señala a jueces corruptos sin ton ni son. Se difama a Claudio X González Guajardo declarando sin fundamento que tiene intereses en el negocio del Naicm.

Si la información que recibiremos el domingo es inverificable, imprecisa o de plano falsa, el Informe no será un informe sino una colección de datos y hechos manipulados intencionadamente para conseguir ciertos fines. ¿Cuáles?