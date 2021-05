España: La guerra del odio

De 1936 a 1939 España sufrió una cruenta Guerra Civil en la que hubo miles de heridos y muertos. Varios historiadores le han llamado “la guerra del odio” porque se observaron escenas particularmente crueles en ambos bandos: El franquista y el republicano. El motivo de este artículo no es ponerme a juzgar a ninguno de los dos, sino exponer hechos objetivos.

Siempre me ha llamado la atención el odio y aversión de algunos españoles hacia la religión católica. Lo observamos incluso en el actual Gobierno. ¿Desde dónde se inicia? De los conceptos emanados de la Revolución Francesa que calificó a la religión como “sembradora de la ignorancia, oscurantismo, opuesta al progreso, llena de prejuicios hacia la ciencia y que lo mejor era acabar con ella cuanto antes”.

De esta manera, las Logias Masónicas se encargaron de difundir ampliamente estas ideas entre la Monarquía española, la nobleza, la aristocracia, los gobernantes, etcétera. Se autodenominaban “librepensadores” pero en realidad su actuación era atacar al catolicismo agresivamente y por todos los medios: A través de la educación y la prensa. Desde el siglo 18, a la Iglesia se le quitaron sus bienes con la llamada “Desamortización de Godoy” (1798), otras leyes más radicales y fueron rematados públicamente. Muchos burgueses que los adquirieron a precios irrisorios se enriquecieron de la noche a la mañana. Intervinieron los Reyes Carlos III, después Alfonso XII y, y con menos protagonismo, Alfonso XIII. Los jesuitas fueron expulsados de España y de todos los territorios en América y Filipinas.

¿Cuál fue el motivo? Se consideraba que los religiosos, clérigos y monjas no servían absolutamente para nada, que eran “manos muertas” -así decían-. Cuando resulta que ellos resultaron ser un factor clave para la educación de los pueblos de América. Basta con citar el admirable ejemplo de Vasco de Quiroga en Santa Fe y Michoacán, así como la fundación de la primera Universidad en México.

¿Cuál era la situación en la España de inicios del siglo 20? Tenían un gran rezago económico, mucho desempleo, el campo estaba en crisis lo mismo que la ganadería y la minería. Había terratenientes con mucho dinero, pero que no se ocupaban de ayudar a las clases marginadas, así que se creó una grave desigualdad económica, social y cultural.

Sobrevino una enorme migración del campo hacia las grandes ciudades en busca de algún empleo. Todo ello fue el caldo de cultivo para un levantamiento social.

Desde 1923 hasta 1930, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado y gobernó con mano férrea. En ningún sector fue bien aceptado -salvo en el ejército- y cuando presentó su dimisión, comenzaron los disturbios sociales.

En 1931 se convocó a elecciones y, a raíz de los resultados, el Rey Alfonso XIII comprendió que ya no tenía el apoyo de la mayoría de sus ciudadanos y optó por dimitir y huir a París. El 14 de abril fue proclamada la Segunda República Española.

Me llama la atención que ese mismo día comenzaron muchas personas en todo el país a quemar iglesias, abadías y conventos. ¿Razón? Por esas ideas anticlericales sembradas y potenciadas desde muchos años antes entre la población.

Gustave Le Bon, en su libro “Sicología de las Masas” comenta que las masas normalmente son ignorantes, anónimas, fácilmente manipulables y basta con meterles un concepto claro en sus cabezas para moverlas a cualquier acción. En este caso fue: “La Iglesia es la culpable de todos los males de España. ¡Mueran los curas!”.

Los abusos contra los creyentes continuaron y se fueron agravando hasta que el 17 de julio de 1936 se levantó un buen número de Generales contra el gobierno de la II República y comenzó esta dolorosa conflagración para los ciudadanos de este país.

Fue una larga guerra y las potencias de los países europeos probaron sus novedosas armas bélicas: Alemania e Italia del lado de los franquistas y los rusos del lado de los republicanos. Como es lógico, estos países perseguían sus propios intereses: Adolfo Hitler quería que España entrara en la Segunda Guerra Mundial y así controlar el paso marítimo en el estrecho de Gibraltar. La URSS de José Stalin tenía el claro objetivo de convertir a España en un país comunista. Al ministro de guerra, Francisco Largo Caballero, se le llamaba “El Lenin Español”.

Tengo conocidos -que ya fallecieron- que de viva voz me relataron cómo al salir de la iglesia a la que asistían, acribillaron al párroco, en la banqueta, hincado y con un balazo en la nuca. Otros presenciaron asesinatos masivos de monjas y las tiraban en las calles. Un amigo también me contaba la fuerte impresión que le causó ver en una conocida calle a un sacerdote ahorcado en un árbol.

A muchos los subían a unos camiones con la frase: “Vamos a dar un paseo”, que significaba: “Te llevaremos al campo a fusilarte”. Las cárceles republicanas llamadas “Checas” eran tan terriblemente inhumanas como los “Gúlags” rusos. Con el triunfo de Franco, muchas familias republicanas temían las represalias que, en algunos casos, eran verdaderas venganzas sin juicios previos. Eso me lo relató un hijo de un funcionario de la II República que poco faltó para que lo fusilaran y sus padres huyeron al Norte de África, en Orán, Argelia. Él me decía: “Sólo queríamos una España democrática y con mayor justicia social. No deseábamos caer en el comunismo”.

Concluimos señalando que las guerras son el cúmulo de todos los males donde aparece en toda su crudeza la maldad humana y únicamente se abren heridas profundas entre las familias, como es el caso de España.