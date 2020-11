Entre más sirvas

"Conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. Desear las cosas nos es suficiente, debemos hacerlas", Wolfang Von Goethe.

Si busca el significado de placer y felicidad en algunos lugares encontrarás que lo manejan casi como la misma cosa, y no es así. Acorde con el doctor Robert Lustig hay algunas diferencias, veamos algunas de ellas.

La primera sería que el placer generalmente es de corto plazo, la felicidad es algo más permanente.

Comerte un chocolate vs lograr un objetivo profesional arduo es muy diferente. Otra diferencia es que el placer es visceral mientras que la felicidad es algo etéreo, difuso.

En el caso del placer se da primordialmente apropiándote de algo, mientras que dando es estímulo cierto para la felicidad.

Otras

Generalmente el placer se da ingiriendo sustancias mientras que para la felicidad no se requiere ninguna.

Una quinta diferencia pudiera ser que el placer generalmente es solo para el individuo, mientras que la felicidad más bien se maneja en grupo, de una manera social. De hecho cuando uno comparte su felicidad ésta crece.

Cuan hablamos de un caso extremo el placer cuando se logra por medio de sustancias crea adicción, mientras que para la felicidad no hay problema alguno de adicción, incluso en el dolor o en la contrariedad se puede encontrar gozo.

DIFERENCIA CLAVE

La característica de los bioquímicos que produce el cerebro cuando estamos imbuidos de placer o de felicidad son distintos.

Estos bioquímicos son neurotransmisores, y en el caso del placer se produce dopamina, y cuando hay felicidad se produce serotonina.

Cuando se ingiere una sustancia lo que hace la dopamina es excitar las neuronas, y cuando se repite el proceso tienden a morir.

Por eso empiezan a reducir su capacidad receptora, es su manera de defenderse; y es por ello que se requiere cada vez más dosis de dopamina para poder excitar neuronas, llegando entonces al caso extremo de la adicción.

En el caso de la serotonina es otro el proceso que provoca. Es una inhibidora de las neuronas, y esto significa que se adhiere a la neurona pero no la excita.

Su efecto es que desacelera la neurona, la relaja, y es cuando ingresas a un estado de felicidad, te sientes uno con el mundo. Lo impactante es que la dopamina es un supresor de la serotonina.

CONCLUSIÓN

Este mundo moderno por medio de la mercadotecnia nos ha hecho creer que la felicidad se puede comprar, primordialmente a través de artículos que nos provocan placer.

De hecho, si analizamos muchas economías están basadas en el consumo... Pero curiosamente ahora con este asunto de la pandemia nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no necesitamos y si se ha incrementado por ejemplo la convivencia familiar.

La conclusión no es que el placer sea malo, todo lo contrario: Si no existiera el placer sexual y el del gusto, hace mucho que la humanidad no existiera y estuviéramos todos desnutridos.

Y recuerda estimado lector, un aspecto importante de la felicidad es el servicio a los demás. Entre más sirvas más feliz eres.

Twitter: @octavioballes

Facebook: Asesores Ballesteros

Correo electrónico: octavio@ballesterosyasociados.com.mx.