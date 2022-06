Entre 22 y 25 gobernadores morenistas habrá el 4 de junio de 2024

Se realizaron ayer las penúltimas elecciones del sexenio lopezobradorista. En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas fueron elegidos los que reemplazarán a los actuales gobernadores.

En Durango también votaron por quienes integrarán los 39 ayuntamientos, mientras que en Quintana Roo eligieron a los 25 diputados que conformarán el próximo congreso estatal.

Al escribir esta columna desconocía los resultados de las elecciones para gobernadores, pero si las encuestas no fallaron, habrán ganado: En Aguascalientes la panista María Teresa Jiménez; en Hidalgo el ex priista y morenista Julio Menchaca; en Oaxaca el ex perredista y morenista Salomón Jara; en Quintana Roo la morenista Mara Lezama; y en Tamaulipas, el ex priista y morenista Américo Villarreal Anaya.

Y si tampoco se equivocaron las encuestas, en Durango el vencedor es el priista Esteban Villegas; si se equivocaron, ganó la ex priista y morenista Marina Vitela. El triunfo de los candidatos morenistas en Hidalgo y Oaxaca marca el fin del control que el PRI y los dos partidos que lo antecedieron, (PNR y PRM) tuvieron sobre la gubernatura de cada Estado; desde el 1 de abril de 1929 en Hidalgo, día en que asumió el cargo Bartolomé Vargas Lugo, del PNR, y desde el 1 de diciembre de 1932 en Oaxaca, cuando Anastasio García Toledo, también del PNR, se convirtió en Gobernador.

Después de 93 años el PRI dejará de gobernar Hidalgo; en Oaxaca después de 90. Curiosamente, tanto el hidalguense Omar Fayad como el oaxaqueño Alejandro Murat, adaptándose a los nuevos tiempos y dándonos un buen ejemplo del ejercicio de la realpolitik, entendieron que el que fuera candidato de su partido no tenía la menor oportunidad de vencer al de Morena y si bien no apoyaron abiertamente a éste tampoco levantaron un dedo para promover la causa del priista. Cinco de los nuevos gobernadores asumirán sus cargos en septiembre, mientras que el de Oaxaca lo hará en noviembre.

Así, al empezar 2023 Morena tendrá 20 gubernaturas en su haber: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Tal vez, Durango, y esto lo sabremos hoy mismo. A los anteriores hay que añadir dos que son gobernados por aliados de Morena: Morelos y San Luis Potosí.

El 4 de junio de 2023, en el último proceso electoral antes de 2024, serán electos los sucesores de los gobernadores de Coahuila y del Estado de México; también a los 25 que sustituirán a los actuales legisladores locales mexiquenses. Las encuestas señalan que cualquier candidato de Morena ganará ambas gubernaturas, aunque en el Edomex el candidato que lance la alianza PAN-PRD-PRI seguramente tendrá más arraigo y oficio que el morenista y podría dar la sorpresa.

Así las cosas, el 2 de junio de 2024, cuando se elijan al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a 128 diputados federales, 128 senadores y nueve gobernadores, Morena tendrá el control del Gobierno federal y de entre 22 a 24 gobiernos estatales, lo cual facilitará que triunfen su candidatos a la presidencia y los demás cargos. No está mal para un partido político que apenas obtuvo su registro en 2014.