Energía solar en Sonora

Desde chamacos nos enseñaron que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma: Es la ley de la conservación de la energía, una de las realidades más maravillosas de la Física.

Las necesidades energéticas y la curiosidad inagotable del ser humano lo han empujado a buscar fuentes de energía donde no parecía haberla, pero esa realidad física -la conservación de la energía- le ha llevado a encontrarla a partir de los vientos, el agua, la luz solar y la biomasa animal o vegetal.

Hoy tenemos que agradecer aún más a Dios por haber puesto encima de Sonora un Sol que con todo su esplendor y calor será cada vez más reconocido como un recurso tan maravilloso como el agua o el aire. Nos bastará saber que con la radiación solar que recibe apenas el 1% de la superficie de Sonora se puede generar energía eléctrica suficiente para abastecer la demanda actual de todo México, pues se obtendrían 430 mil 520 gigavatios-hora (GWh) al año, suficiente para cumplir con la demanda nacional, que es de 235 mil GWh al año, de acuerdo con un análisis efectuado por la Secretaría de Energía hace unos ocho años.

Y todo esto con la enorme ventaja de que el Sol no se apagará en los próximos cinco mil millones de años; podemos estar tranquilos.

Otra gran ventaja es que la energía derivada del Sol no contamina el medio ambiente, como tampoco lo hacen las aguas ni los vientos cuando transforman su propia energía en energía eléctrica.

Y la tercera ventaja es que la Física invierte ahora mucho más cerebro y en general los gobiernos y los emprendedores muchos más recursos en la generación de energía a partir de procesos limpios y renovables.

Así que de todas todas en Sonora podemos darnos el lujo de no preocuparnos por romper los suelos ni las aguas para buscar fósiles explosivos como el petróleo que, a fin de cuentas y quiérase o no, siempre que nos proveen de energía invariablemente nos ensucian nada menos que el aire que respiramos entre 20 y 30 mil veces cada día.

Vale una asomada al estado de las cosas en relación a la generación de electricidad a partir de la radiación solar en nuestro Estado que, dicho sea de paso, la cantidad de radiación solar que nos llega es una de las más altas del mundo y equiparable a la del desierto del Sahara o el de Atacama en Chile.

De acuerdo con el Directorio de Empresas de Energía Solar del Estado de Sonora, publicado por La Comisión de Energía del Estado, para 2019 había ya 15 empresas específicamente del ramo: Energía solar y Proyectos Sustentables, Maz Sol Energía, Osolec, Flotsser Energía Solar, Powerstein, Centro de Inteligencia en Ahorro de Energía, Energy Saber Mx, Green Business Solutions, Sonner, Solarscape de México, Helios, Sunrise Solutions, Eennergy Saver, Solar Watts y Bravo Energía Bravo.

En el desierto vecino a Puerto Libertad se ubica un campo con más de un millón de paneles solares que suman más de dos kilómetros cuadrados de captación solar con capacidad de generar una potencia mayor de 400 Megawatts.

Para quien sabe mucho de esto seguramente no estoy diciendo nada nuevo, pero a la inmensa mayoría del pueblo nos es todo esto casi increíble, pero más increíble es aún enterarnos de cómo hay todavía gobiernos cuyas políticas públicas en materia energética no contemplan ni de cerca la dimensión de este escenario y sus ánimos en el capítulo de energías renovables y limpias es minúsculo y le apuestan hoy más a las energías no renovables, sucias y contaminantes.

JESÚS CANALE, Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.

CORREO: jesus.canale@gmail.com