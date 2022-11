En la mira el parque solar

La magna obra fotovoltáica de Puerto Peñasco, considerada la punta de lanza del Plan Sonora de Energías Limpias, está siendo cuestionada por expertos que aseguran no tiene la conectividad requerida para sacar la nueva producción energéticade la zona.

Los especialistas, refuerzan sus críticas al parque luego de señalar que se construye en un sitio con escasas líneas de transmisión para llevar la energía a los diversos centros de consumo de la región.

Pero no obstante la gran limitante de la obra que promueve el Presidente López Obrador y el Gobernador Alfonso Durazo ésta sigue adelante, a diferencia de los proyectos renovables de la IP que desde hace meses han sido frenados por las autoridades.

Otro “prietito en el arroz” -y desincentivo- del parque en cuestión, tiene que ver con los precios de la energía limpia que Peñasco habrá de producir en exceso; ha trascendido que el precio en el nodo (central donde confluye el energético) es de 300 pesos por Megawatt-hora cuando la cotización ideal esaproximada a los mil pesos por unidad.

Ambos factores (ubicación y precio), dejan entrever serios problemas técnicos y económicos de la magna obra, calificada como la más grande de América Latina.

En consecuencia, al parque que es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad que comanda el longevo político Manuel Bartlett, se le venmás tintes de corte político-electoral que alcances de tipo medio-ambiental.

Tal percepción viene a reforzarla el hecho de que la autoridad federal y estatal demandan que en todos los proyectos, el sector público participe con al menos el 51% de las acciones y exigen condiciones de crédito preferenciales para las empresas del Estado.

Así, ambos niveles de Gobierno pretenden atraer las grandes inversiones del sector privado al ramo de las energías renovables, como si el estatus de la seguridad, el Estado de Derecho, la institucionalidad, el manejo de la política económica y un largo etcétera, estuvieran como para presumirse.

El caso es que la fama de México en tiempos de la 4T no es del todo saludable como lo quieren hacer ver nuestras autoridades.

Tan no lo es, que el ex presidente estadounidense Donald Trump acaba de cuestionar al Gobierno lopezobradorista, al emitir su postura contra el socialismo y los cárteles criminales en México. “Necesitamos detener”, dijo, “la propagación del socialismo y no dejar que continúe corriéndonos de la región o de nuestras tierras”.

Con esta clase de “espaldarazo” del supuesto amigo del mandatario mexicano, se antoja difícil la atracción de capitales al País y a Sonora, a menos que de la noche a la mañana el Gobierno federal pregone la unión ciudadana, el respeto a los partidos de oposición, refuerce la economía de mercado y se olvide de que el sector público tenga participación en los proyectos productivos.

PRESUPUESTOS HISTÓRICOS

Los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal 2023, tanto por el Gobierno estatal de Alfonso Durazo, como por el municipal capitalino de Antonio “Toño” Astiazarán, serán históricos tan pronto tengan “la bendición” del Congreso local y del Cabildo hermosillense, respectivamente.

La bolsa estatal sería palomeada a más tardar el próximo 15 de diciembre y la municipal se discutirá, y en su caso se aprobará, pasado mañana jueves.

El presupuesto de Sonora para el año entrante será de 76 mil 377 millones de pesos; casi 9 mil 400 millones de pesos más que el de este 2022.

El crecimiento nominal de un año a otro será del 14%, algo así como unos 6 puntos porcentuales por arriba de la inflación esperada este 2022 y la bolsa estatal superará por primera vez en la historia -y de un solo salto- las barreras de los 70 mil y 75 mil millones de pesos. Y eso que estamos en tiempos de austeridad republicana y pobreza franciscana.

Hermosillo también se avienta un doblete en materia presupuestal al rebasar tanto la barrera de los 5 mil millones como de los 5 mil 500 millones de pesos.

Este año el equipo económico del “Toño” programó recursos por 4 mil 926 millones y para el 2023 proyectó 5 mil 767 millones de pesos. ¿Cuál crisis?

CANIRAC Y LA ALCOHOLEMIA

Quien le sigue batallando con las autoridades municipales en el tema de la alcoholemia es Manuel Lira Valenzuela, presidente de Canirac Sonora.

El empresario restaurantero pide a los legisladores homologar los gramos de alcohol con Arizona en 0.08 para minimizar el acoso policial y maximizar el turismo en la entidad. Lira Valenzuela quiere dinamizar la economía de Sonora.