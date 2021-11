En 2022 el PAN no perderá en cinco, sino en seis estados

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, es tonto, ingenuo o extremadamente confiado. Si no, ¿cómo entender que no impidiera el acceso de celulares y otros dispositivos electrónicos que pueden grabar sonido a una reunión con miembros de su partido en donde dijo que de las seis gubernaturas que se disputarán el año entrante el PAN sólo podrá ganar una, la de Aguascalientes?

Si se hubiera molestado en instalar un arco detector de metales en la entrada del lugar en donde se realizó la reunión, no sería hoy objeto de críticas y burlas de sus opositores, tanto dentro como fuera de su partido.

Algunos panistas manifiestan su disgusto de manera discreta y no tanto porque no estén de acuerdo con lo que dijo, sino porque no se aseguró de que nadie pudiera grabar sus palabras para luego filtrarlas y presentarlo como un líder totalmente derrotado.

Desde Durango, Quintana Roo y Tamaulipas me informan que los gobernadores de esos estados están sumamente molestos con él porque con sus palabras dijo que sus gestiones han sido tan malas que por ello serán incapaces de mantener las gubernaturas en manos del PAN o una alianza PAN-PRD-PRI.

De acuerdo con el 20° Ranking de Gobernadores, encuesta realizada en octubre pasado por C&E Research, estos tres gobernadores gozan de niveles de aprobación similares al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es el quinto mejor evaluado y su gestión es aprobada por el 64.8% de los encuestados. Recordemos que él ganó la gubernatura como candidato del PAN-PRD.

Francisco García Cabeza de Vaca, el de Tamaulipas, es el 10° mejor evaluado, aprobado por el 61.8% de los encuestados, mientras que el de Durango, José Rosas Aispuro, es el 11° mejor evaluado con una aprobación de 60.0%. Ambos fueron candidatos del PAN y ganaron sus cargos sin la necesidad de aliarse con otros partidos.

¿Qué opinarán ahora de su supuesto líder nacional los panistas que buscan las gubernaturas de estos tres estados?

¿Quiénes desearán ahora ser candidatos si Cortés anticipa sus derrotas y las encuestas señalan que en las elecciones de gobernador del 5 de junio de 2022 los candidatos morenistas ganarán no sólo en Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, sino también en Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca?

El error de Cortés lo aprovechó muy bien el presidente nacional de

MORENA, Mario Delgado, quien anteayer, mediante un tuit, le dijo: “Es correcto @MarkoCortes, ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también!!”.

Faltan siete meses para que se realicen las elecciones en los seis estados aquí mencionados y muchas cosas pueden aún ocurrir para modificar la intención del voto que hoy tienen los ciudadanos. Sin embargo, pese a las crisis económica, sanitaria y de inseguridad que todos padecemos de alguna manera, la aprobación ciudadana de AMLO se mantiene arriba del 60% y eso, guste o no, beneficiará en buena medida a los candidatos que postule MORENA, incluido el que compita por la gubernatura de Aguascalientes, cuyo actual gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, es aprobado por sólo el 47.2% de sus gobernados según la encuesta de C&E Research.

El futuro no pinta bien para el PAN de Marko.