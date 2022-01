El rumbo perdido

El caos a un Gobierno o una institución empieza a presentarse cuando los que están en posiciones de liderazgo dudan al tomar decisiones importantes o se preocupan demasiado por las consecuencias políticas o personales o descuidan las que deberían ser sus prioridades para intervenir en asuntos ajenos o simplemente se niegan a aceptar la realidad. ¿A qué viene todo esto?, se preguntarán. Van dos ejemplos:

1.- La Unison tuvo cambio en la rectoría y hubo mucha fiesta porque se nombraba “a la primera mujer rectora”. Las credenciales de Rita Plancarte, parecía, estaban muy por encima del tema de género. En la realidad su arranque ha dejado mucho que desear. A: Hace una semana fue el reinicio de clases y hay varios reportes de que en las diferentes carreras hay muchas materias sin maestros asignados y, por lo tanto, no hay clases. “¿Cuál es la novedad?, esa fue la historia de toda mi carrera”, me dijo un amigo egresado. Una universidad que se precie de ser de primer nivel no puede estar así . Las escuelas serias no solamente tienen su plantilla completa desde el primer día, sino que hasta usan la semana previa al inicio del periodo para que los alumnos conozcan a cada maestro y la asignatura. B.- Ya van cuatro semestres sin clases presenciales. Hay jóvenes que tienen dos años inscritos y jamás han pisado un aula. El esquema virtual ni siquiera fue bien diseñado. Una pregunta a las autoridades universitarias: ¿Ya analizaron la situación y tienen idea de cómo harán para que esos futuros profesionistas recuperen la preparación perdida? Esto se pone peor con la indecisión sobre si vuelven o no a lo presencial. No pueden anunciar un regreso con menos de dos semanas de anticipación porque hay muchos estudiantes que viven fuera y necesitan tiempo para organizarse, volver a rentar e instalarse. Eso no parece importar. C.- Revisando las redes sociales, encontré que la rectora se reunió, el jueves, con los aspirantes a dirigir la Unión Ganadera. Se supone que debería estar concentrada al 100% en tantos problemas que ahora vive la Unison. Prioridades equivocadas. D.- Y seguramente en unas semanas estaremos escuchando de un emplazamiento a huelga porque los sindicatos exigen que el día del jengibre sea tomado como festivo. O algo así, es el tipo de “detallitos” que ponen sobre la mesa. Falta entrar al tema de instalaciones, infraestructura y planes de desarrollo para esos que, en unos años, tendrán a su cargo las grandes decisiones del País. Para que salgan bien preparados necesitan autoridades responsables, visionarias y dispuestas a tomar decisiones. Las evidencias dicen que vamos mal. Y hay que agregar los “grillos” que quieren tomar el control desde las esferas de la política.

2.- La inseguridad y la pandemia traen de cabeza al Gobierno del Estado. Ambos tienen un factor común: La presión que se ejerce desde el centro del País para que minimicen los casos, que nos hagan creer que todo va de maravillas, aunque afecte a quienes les dieron el voto en Sonora. La violencia sigue fuerte y salen con que “estamos mejorando”. Cajeme mantiene el ritmo de ejecuciones y no son capaces de hacer un solo movimiento en la estructura policiaca. Eso sí hay “convenios por la paz” hasta en los botes de basura. Con la pandemia no tienen el valor para cancelar el Festival Ortiz Tirado o, simplemente, hacerlo virtual como el año pasado. ¿Qué parte de “vivimos la mayor ola de contagios” no han entendido? Urge que decidan por varias razones. Por ejemplo, quienes quieren ir necesitan reservar dónde quedarse, hacer presupuesto y programar sus actividades. Los artistas tienen que ensayar su presentación y eso cuesta porque los músicos y acompañantes no van a hacerlo gratis. El mismo ISC debe contratar equipo técnico, logístico y preparar actividades especiales. No pueden llamar ingenieros de sonido (por poner un solo ejemplo) un día antes o contratar y cancelarles así nada más. Van a cobrar y será presupuesto (que no hay) desperdiciado. OMG.

Lo nacional

Cuauhtémoc Blanco aparece en fotos con supuestos criminales y, en lugar de investigarlo, lo protegen. El Trife sanciona a Morena por culpa de los abusos de Delfina Gómez cuando era alcaldesa y sigue como secretaria de Educación. Les quitaba de su sueldo para darlo al partido. Y eso que son los “diferentes”. Ah, y Claudia Pavlovich sí va de cónsul a Barcelona. La próxima semana hablamos de ese tema.