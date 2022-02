El regreso de Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt me dijo una vez que ella iba a ser Presidenta de Colombia y que, luego, me invitaría a la Casa de Nariño para darme una de sus primeras entrevistas. De hecho, en la conversación más reciente, que tuvimos hace unos días, me aseguró: “Te lo voy a cumplir”.

En enero, Ingrid anunció su regreso a la política: Buscará una vez más la presidencia. Retiró su candidatura de la Coalición Centro Esperanza, pero “seré candidata independiente”, dijo el sábado. Su historia refleja las heridas, desafíos y anhelos de Colombia, un país que padeció los estragos de un conflicto armado por más de medio siglo y que ahora gestiona con dificultades un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmado en 2016.

Pocos han vivido -y sufrido- tanto como ella. Eso no necesariamente la convierte en la mejor candidata. Pero sí le da una perspectiva y profundidad que otros políticos no tienen. ¿Quién puede decir que pasó seis años secuestrada, sobrevivió y ahora ha retornado para continuar lo que empezó? Con Ingrid he tenido algo así como una larga conversación durante 20 años.

La conocí el 15 de enero de 2002, poco después de haber lanzado su primera campaña a la presidencia. Su lenguaje era directo, rebelde y marcado por la indignación de ver a su país sumido en la violencia, la pobreza y la corrupción. Y aunque en ese momento el candidato a ganar era nada menos que el controversial y poderoso Álvaro Uribe, la propuesta de la entonces senadora Betancourt atraía a muchos colombianos.

Ese año, mientras recorría Colombia como parte de su campaña y 38 días después de haberla conocido, Ingrid fue secuestrada por las FARC. Su libro “No hay silencio que no termine” es una valiente, honesta y devastadora narración de los horrores y abusos que vivió durante sus años de cautiverio.

En julio de 2008, en un rescate conocido como Operación Jaque, realizado durante el segundo mandato de Uribe, fue liberada y unos días después volví a hablar con ella. Ingrid estaba ya en París y lo que quería en ese momento, dijo, era recuperar el tiempo perdido con sus hijos. “He dormido poquito estos días”, me dijo entonces.

La vi claramente agotada y se le dificultaba pronunciar párrafos completos. Pero me quería hablar de sus hijos, quienes tenían 19 y 22 años en ese momento: “Cuando ellos están dormiditos al lado mío”, me contó, “y veo en sus caras eso que queda de niñitos -ya no son niños, ya son unos adultos- es muy hermoso”. Ingrid pasó los siguientes años en el extranjero.

Algunos la criticaron por haber iniciado un proceso legal para reclamarle al Estado colombiano una indemnización de más de seis millones de dólares por su secuestro. “Yo no fui irresponsable”, dijo en 2010 en una entrevista. “Yo no quería encontrarme en una situación de secuestro por seis años. Me quitaron los escoltas”. Al final, Ingrid no presentó la demanda.

Con el tiempo, mientras se recupera ba de los daños y traumas, escribió una novela y estudió teología en la Universidad de Oxford. Quizás ese recorrido intelectual y personal le ha permitido explorar temas como el perdón y la reconciliación de manera tan elocuente como se ve en su charla para TED, que hasta ahora ha sido vista por casi un millón de personas. Después de sus años en cautiverio, me dijo, ha llegado a perdonar.

La reconciliación, sin embargo, es distinta: “Es un tema en que se habla uno con el otro, entre victimario y víctima. Y ese proceso ha sido más lento”. Es tal vez ese proceso lento de reconciliación lo que Colombia también necesita. En el lapso de esas dos décadas ha habido cambios en su país: El conflicto armado terminó oficialmente, pero la paz aún no se consolida. Y el panorama político luce polarizado.

Aún hay mucha incertidumbre en la contienda, pero si de algo estoy seguro es que Ingrid -quien encontró su voz hace mucho- no se va a quedar callada. “Creo que es una declaración de amor”, me contestó a la pregunta sobre por qué regresó. “Mi papá decía que todos nosotros tenemos un vector de vida y que uno lo va construyendo con las decisiones conscientes e inconscientes que uno toma en el transcurso de su existencia. Y mi vector de vida es, definitivamente, servirle a Colombia”.

Si lo logra, podría convertirse en la primera Presidenta del país. “Yo creo que este es el momento de la mujer”, me dijo. “Y creo que Colombia necesita una visión de mujer para hacer los grandes cambios, las grandes transformaciones de fondo que necesita nuestro país”.

Su camino no será sencillo. En la primera vuelta de las elecciones, programadas para el 29 de mayo, se enfrentará a figuras muy familiares para los colombianos, como el candidato de la izquierda Gustavo Petro, quien hasta ahora lidera las encuestas. Ingrid considera que su candidatura es una “opción diferente” ante los extremos políticos que representan Petro y los aliados del ex presidente Uribe. “Ellos han hecho del país una especie de campo de batalla, dominado por la corrupción”, me explicó. “Los colombianos hemos vivido desde hace décadas divididos, matándonos entre nosotros, insultándonos […]. Cambiar el destino, el rumbo de Colombia, implica unir a los colombianos, lograr superar esas divisiones y esos odios”.

Antes de despedirse, agregó algo que creo que explica con mayor claridad su retorno a la política: “Puede sonar un poco como un cliché, pero la verdad es que si uno no tiene la fe en que las cosas pueden cambiar […] pierde la vida un poquito su sentido”.

Ingrid quiere terminar lo que empezó hace 20 años. Su misión aún está incompleta. Y no podemos olvidar que en el pasado, quienes han apostado contra ella, han perdido.

(Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en Mexico, es autor de nueve libros, el más reciente es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”).