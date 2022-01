El pesimismo es el duende de las mentes pequeñas: Emerson

Iniciar el año con optimismo sobre el futuro es indispensable, tan importante como lo es el tener conciencia plena de los retos, las capacidades, los recursos y el entorno, así como trabajar arduamente para lograr las metas. Ralph Waldo Emerson postulaba que “El pesimismo es el duende de las mentes pequeñas, lleva a la desesperación e inevitablemente al fracaso”. Soy optimista, tengo fe que este 2022 va a ser un mejor año y confianza que si trabajamos conscientes de nuestras capacidades individuales y colectivas como sociedad vamos a lograr que México, Sonora y nuestras familias se vean beneficiadas.

De la esfera publica percibo que este optimismo sobre el futuro inmediato para Sonora es compartido y externado por las autoridades, donde ya se anuncian inversiones millonarias a diestra y siniestra sobre todo en materia de infraestructura. El Gobierno de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 contempla invertir 573,567 millones de pesos de los cuales 381,163 millones corresponden a Petróleos Mexicanos, 63,737 millones al sector Turismo y 47,573 millones a CFE, entre otros. Para Sonora de este presupuesto federal para 2022 se contemplan obras de infraestructura por 4,449 millones de pesos donde destacan por parte de Conagua relacionada con abastecimiento a las comunidades yaquis con 1,081 millones, la carretera Agua Prieta-Bavispe con 748 millones, así como diversas obras por parte de CFE con una inversión por 2,529 millones de pesos.

Se nos explica que si bien en el presupuesto del Gobierno del Estado para 2022 el renglón de inversión en infraestructura es históricamente bajo, la Federación tiene grandes planes para el Estado. Las inversiones en obra de infraestructura por parte del Gobierno federal declaradas por los distintos actores locales al no tener fuente de financiamiento en el Presupuesto de Egresos federal o estatal tendrán que esperar. Existe también la posibilidad de que se den fuertes inversiones en infraestructura por parte de particulares bajo esquemas de alianzas público privadas o de concesiones. No hay ninguna solicitud de aprobación de dichos esquemas, ante el Congreso del Estado sólo encuentro alusión en un renglón en la exposición de motivos del paquete fiscal Sonora 2022 donde se hace referencia a la posible inversión por parte de particulares, lo cual si bien es una muy buena idea no hay que perder de vista que representaría deuda adicional con cargo al Estado.

La situación precaria de las finanzas estatales han dominado el discurso publico en lo que va de la administración de Alfonso Durazo, donde sigo sin salir de mi asombro por su declaración de que los sorprendió el Estado que guardaba la hacienda publica que recibieron. Lo bueno es que ya declaran haber estabilizado las finanzas, lo malo es que tuvieron que recurrir a deuda por 2,600 millones contraviniendo así una de las promesas del Gobernador y obtuvieron un adelanto a las participaciones federales por 844 millones de pesos. Enhorabuena por los “ahorros” declarados por 455 millones, los cuales en realidad se tratan de reasignación de gasto en áreas que esta nueva administración considera prioritarias. Para este 2022 esperemos por el bien de todos que logren reorientar el gasto público, donde las prioridades de seguridad, salud, educación, economía y combate a la corrupción siguen en espera.

En los primeros 100 días donde tradicionalmente se hacía un despliegue de una agenda legislativa transformadora, no se ha visto aún las iniciativas de reformas estructurales por parte del Gobierno de Estado para el fortalecimiento de las instituciones, el esfuerzo además de la estabilidad financiera que se ha observado es en la captura de instituciones. Captura, que se presenta como uno de los logros por el Gobernador en su informe de 100 días.

Para este 2022 además de ser optimistas es importante recordar que el futuro no será como se nos presenta, será como tengamos la capacidad de construirlo. ¡A trabajar!

El autor es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.