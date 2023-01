El otro plan Sonora

Las democracias se nutren vía transparencia, información, participación y debate público en busca de consensos, gobernabilidad, unidad, desarrollo y paz. Los gobiernos autoritarios, no obstante, que lo son cada uno a su manera, tienen en común opacidad, abuso de propaganda, polarización, denostar a quienes disienten y ausencia de debate.

Mucha expectativa está generando la visita de embajadores acreditados en México a Puerto Peñasco la próxima semana. El gobernador Durazo y el canciller Ebrard presentarán los avances de la primera etapa del parque fotovoltaico en construcción, inicio de un proyecto de energía ambicioso para el cual Ebrard recientemente declaró la intención de solicitar deuda por 48,000 millones de dólares para su ejecución. Se incluye el tema de litio, el cual de acuerdo a Durazo se llevará de la mano de empresas de Canadá y Estados Unidos al no tener el Estado mexicano los recursos para su explotación.

Ausente el tema de desalinización, fundamental para la relación México-Estados Unidos por los próximos 100 años, Sonora y Arizona, su economía y la ecología del acuario del mundo, el Mar de Cortés. López Obrador que el pasado martes anunció su próxima visita a Sonora para dar seguimiento y supervisar obras en proceso, declaró: “Y en el caso de la desaladora, megadesaladora… si no hay oposición, se tiene que hacer una consulta, me refiero a que afecte el medio ambiente, si no existe esa posibilidad no hay problema, nosotros estamos autorizando todo”.

El pasado 20 de diciembre el consejo de la Autoridad Financiera de Infraestructura Hídrica de Arizona (WIFA), después de escuchar a IDE Technologies de Israel, autorizó proceder a negociar una carta de intención no vinculante para comprometerse o hacer que se adquieran hasta 1,000,000 acre-pies por año de agua desalada. Uno de los integrantes del comité al votar indica que “considera que esto puede ser el inicio del siguiente río Colorado… si esto funciona esto es otro río, es un nuevo río en Arizona, que es emocionante y si se dan oportunidades de adquirir más y más contratos representa una oportunidad increíble”. Dicha carta de intención establece como fecha de firma de un contrato de compra de agua el próximo 31 de marzo.

El acuerdo tendría una duración de 100 años a partir del inicio de operaciones proyectado, 31 de diciembre de 2027.

Los representantes de la empresa declaran haber presentado el proyecto al ex gobernador Ducey, a los senadores Kelly y Sinoma, así como a funcionarios de Estados Unidos, Arizona y municipios potenciales compradores de agua. Declaran haberse reunido con el Gobernador Durazo y su “equipo ambiental” para presentarles el proyecto y responder sus dudas. A pregunta expresa, el representante de la empresa respondió que Durazo no tiene objeciones y solicitó se incluya a la capital.

IDE Technologies visualiza para Sonora beneficios sin entrar en detalle sobre ellos. A Nogales se le dotaría de agua mediante un acueducto de 12 pulgadas desde Tucson, con un volumen comprometido de 10,000 acre-pies equivalentes a 12’334,820 M3, para Hermosillo mencionan la construcción de una pequeña planta por separado.

En la primera etapa de operación se pretende iniciar con 300,000 acre-pies, una inversión de 5,500 millones de dólares y costos al operar de 1,000 mmd al año.

El agua potable sería transportada vía un acueducto de 320 kilómetros desde Puerto Peñasco hasta Buckeye, Arizona. Para ello habría cuatro rebombeos para elevar el agua del lado mexicano evitando así afectaciones al área protegida de Organ Pipe Cactus National Monument. La desalinizadora se ubicaría en Puerto Peñasco, la toma de agua de mar sería en las inmediaciones, al igual que la descarga de salmuera de desecho que se pretende regresar al mar. El consumo de energía proyectado en la primera etapa es de 450 MW proveniente de fuentes de energía renovables en Arizona, contemplando una línea de transmisión desde Gila Bend hasta Peñasco.

Un millón de acre-pies al año equivale a 1,233’481,980 metros cúbicos, 34 veces más que lo que actualmente conduce anualmente el acueducto independencia, 36’027,498 M3. El volumen a extraer representa poco ante el agua disponible en el Mar de Cortés que se estima en 145,000 kilómetros cúbicos. El frágil ecosistema del golfo alberga cerca de 900 especies de peces, cinco especies de tortugas, más de 170 especies de aves marinas y casi un tercio de las especies de mamíferos marinos del mundo. Dentro de las especies endémicas se encuentra la vaquita marina y otras amenazadas por la sobreexplotación, destrucción de hábitat y contaminación.

Es inusual, por decir lo menos, la premura y opacidad de un proyecto que apenas se dio a conocer el pasado 16 de diciembre en comité de WIFA, votado en su consejo cuatro días después, iniciando gestiones de permisos a partir del 21 de diciembre y con meta de firmar contratos de compra de agua el 31 de marzo de 2023.

Ante el calendario pactado, ante la inexistente transparencia, publicidad y consultas de un proyecto que desde hace meses es conocido por las autoridades en México, es importante que en aras de la máxima publicidad y evitar actos autoritarios se presente el “Otro Plan Sonora” ante la comunidad. Dejando atrás el modelo de gestión gubernamental de “Decido, anuncio y defiendo” para transitar a uno de consenso pleno.