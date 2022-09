El hiyab en conflicto

El martes de la semana pasada fue arrestada mientras visitaba la ciudad de Teherán, Irán, una joven de 22 años de edad; su detención fue a manos de la Policía de la Moral y se realizó al salir de una estación del Metro por el motivo de no vestir bien el hiyab, prenda que debe cubrir la cabeza y la parte anterior del tórax de las mujeres en ese y otros países musulmanes mientras la mujer esté fuera del hogar y más especialmente frente a los varones. Se trató de Mahsa Amini que fue conducida a un lugar de detención con el objeto de recibir una especie de capacitación para el uso del hiyab. Un breve video que fue captado por una cámara de vigilancia de la estación policiaca fue publicado en Twitter (https://twitter.com/FarsNews_Agency/status/1570788380241440769) y muestra supuestamente a la joven que tras estar sentada en la sala de espera se pone de pie y se dirige hacia una asistente de la estación por lo visto para darle explicaciones sobre su indumentaria, pero unos segundos después se aprecia cómo se lleva sus manos a la cabeza y en breve cae sobre el respaldo de una silla y de allí al suelo, gradualmente, sin golpearse. Fue entonces trasladada en ambulancia a un hospital donde permaneció en coma con medidas intensivas, pero falleció tres días después. Alguna persona comentó haberle visto salir sangre por uno de sus oídos lo que ha llevado a sospechar la posibilidad de algún traumatismo en el cráneo quizás por maltrato policiaco en el vehículo de traslado desde su sitio de arresto. Si la mujer vista en el video es realmente Mahsa resulta poco probable que una golpiza de severidad tal como para provocar una fractura craneana le hubiese permitido verse de actitud normal caminar desde la entrada de la estación de Policía hasta la sala de espera, luego permanecer sentada sin aparente molestia física, después ponerse de pie y caminar normalmente a conversar con la asistente del sitio -ambas de pie- viéndose todo normal hasta que de repente se toma la cabeza con sus manos en aparente gesto de dolor súbito y entonces caer primero sobre una silla y luego al suelo por lo visto sin golpearse sino gradualmente. Ahora que si la del video no es Mahsa sino otra persona a fin de lograr un engaño por parte de la Policía, pues sólo la investigación y las presiones públicas podrán revelarlo. Clínicamente lo visto en el video puede ser compatible con un cuadro de hemorragia cerebral quizás facilitada por un disparo de la presión arterial al estar sometida a un estrés brusco e inusitado para una joven de esa edad y de visita en una ciudad ajena. Las hemorragias cerebrales, así súbitas, no son un evento raro en jóvenes. Lo que realmente pasó quedará prácticamente a merced de una cuestión de fe pues buena parte de la población iraní, por lo que se ve en los medios, está seriamente inconforme con su Gobierno actual señalado de una rigidez severa en temas que involucran las tradiciones y costumbres socioculturales y religiosas y haciendo lo posible por pintar una raya imborrable entre sus propias costumbres y las del mundo occidental. Nos preguntamos qué tanto representa el hiyab y sabremos que es algo más que una prenda de vestir pues tiene significado: Es una manifestación de modestia, diligencia y devoción, en resumen una expresión de fervor por el Islam. En este sentido hay que saber que el Islam no sólo incluye una profesión de fe religiosa sino que, en la práctica, contiene también y especialmente en los países de mayoría y Gobierno islámicos, un intenso significado social, cultural y especialmente político, y ese velo, más que un ícono -como podría ser el sombrero tejano en Sonora- es aún hoy un elemento distintivo de pertenencia a una civilización distinguida para el resto del mundo por algunas “peculiaridades”. Una de dos: O el Gobierno iraní cede o se radicaliza aún más.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

