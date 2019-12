El hijo mayor o el menor

Un ganadero entrado ya en años y a punto de retirarse de la actividad tiene el pendiente de decidir a quién de los dos hijos varones le dejará el rancho.

Para efecto de decidir les pone una prueba a los dos.



La prueba

Al mayor le comenta lo siguiente: Necesitamos crecer el hato, te encargo de favor vayas con don José Antonio, el ganadero vecino, y le preguntes si tendrá algunas becerras que ofrecernos.

El hijo mayor sale a cumplir con el encargo, regresa luego y le reporta al papa: “José Antonio tiene seis becerras que nos puede vender”.

Días más tarde le dice al hijo menor lo mismo, y éste acude con don José Antonio, y luego regresa con el siguiente reporte: “Papa, dice el vecino que tiene seis becerras que nos puede vender, a mil dólares cada una. Si le compramos más de seis está dispuesto a darnos un 10% de descuento. También dice que si no estamos apurados, próximamente le va llegar un lote nuevo y que de ahí podemos tener mejor capacidad de elección. Sin embargo si nos urgen los animales nos las puede entregar mañana”.

Usted diga estimado lector a quién le dejó el manejo del rancho.

Iniciativa



La mayoría de las personas solamente hacen lo que se les pide, y generalmente es el mínimo posible, y solicitan instrucciones específicas sobre cómo hacer lo que se les encarga.

Los individuos que son profesionales en su quehacer tienen iniciativa, se involucran al 100% en cumplir con el encargo, no necesitan ser supervisados, y muchas veces hacen sugerencias y recomendaciones que permiten hacer mejor las cosas.

En cada empresa, organización o institución hay colaboradores que son como el hijo menor, son muy valiosos. Y también hay muchas personas como el hijo mayor, son individuos que fácilmente pueden ser reemplazados, que requieren se les den todas las instrucciones.

Recordemos que una característica de la personas exitosas es que no están esperando a que la vida venga a ellos, son proactivas, se adelantan a las circunstancias. Están en modo ofensivo no defensivo, en modo activo no pasivo.

Y tener iniciativa será siempre tener un grado de riesgo, una posibilidad de fracasar. Jeff Bezos, con Amazon, duró cinco años pediendo dinero, hoy es el líder del comercio electrónico en el mundo occidental. A Steve Jobs lo corrieron de Apple, y regresa para proyectar a la empresa en un plano superior a Microsoft. Elon Musk saca al Mercado uno de los modelos de pick up más feos que te puedes imaginar ya que lo que le interesa es sentar un nueva línea y no seguir la tradicional en esta tipo de autos.

¿Cuál es tu modelo de actuación estimado lector, el hijo mayor o el menor? ¡Feliz domingo!