El Tiburón y Yo

JÚPITER, FLORIDA.- Primero la buena noticia: Nadé junto a un tiburón y no pasó nada. Ahora, la mala: Cada año matan alrededor de 100 millones de tiburones y, al hacerlo, está disminuyendo peligrosamente su población a nivel mundial.



El plan era muy sencillo. Queríamos hacer un reportaje sobre los mitos que dicen que los tiburones son seres violentos, y nuestra guía sería la activista Julie Andersen, quien ha dedicado los últimos 15 años de su vida a denunciar la caza de este magnífico y amenazado depredador marino. Julie, fundadora de la organización sin ánimo de lucro llamada Shark Angels, es una de las más efectivas agentes de relaciones públicas que podrían tener los tiburones. Hay que tratarlos con “respeto”, me dijo. No hay que tener miedo de ellos, aseguró: “No somos parte de su menú”.



Llegamos a la población costera de Júpiter, en el Sur de la Florida -aproximadamente a una hora y media al Norte de Miami- donde varias compañías llevan todos los días a turistas a nadar con tiburones. Es menos arriesgado de lo que parece. Si los tiburones se comieran a sus clientes, este negocio no hubiera sobrevivido por mucho tiempo.