El Siervo de la Nación... vecina

En mi fuero interno -el único fuero que tengo- estoy seguro de que López Obrador y Ebrard saben que no hay motivo para festejar. El mitin de Tijuana, reunión de pacotilla semejante a las que en el pasado organizaba el PRI, no sirvió ni aun remotamente para encubrir el hecho de que Trump consiguió al fin que México pague el muro, sólo que el tal muro estará ahora en la frontera Sur.

El Presidente norteamericano usó con los negociadores mexicanos las tácticas que en su libro describe, y que en este caso le dieron muy buen resultado.

A partir de los desarreglados arreglos pactados por nuestra representación seremos en adelante patrulla fronteriza al servicio de los Estados Unidos, país al que le haremos el trabajo sucio de detener a los migrantes, y además gratuitamente y con la amenaza de que Trump nos castigará si no cumplimos esa tarea a su satisfacción.

Lo que Ebrard hizo de consuno con López Obrador fue rendirse al grosero chantaje del Presidente yanqui. Ante eso no hay nada qué celebrar, de modo que el festejo de Tijuana bien puede calificarse de farsa.

Desde ahora la principal función del Gobierno mexicano será servir de gendarme fronterizo a Trump y, derechos humanos o no, contener a como dé lugar a los migrantes para que no se enoje el señor Don. He aquí a nuestro Gobierno convertido en el Siervo de la Nación. Pero de la nación vecina. FIN.