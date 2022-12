El Plan B de un demagogo

Un buen amigo, que es un poquito chairo y estaba un tanto indignado por el fracaso de la reforma a la Ley Electoral y que, obviamente, apoya el desesperado Plan B de AMLO, lanzó unas preguntas por Whatsapp que me parecieron interesantes y decidí responderle.

1.- Que el PRI, PAN, PRD y MC nos digan cómo reducir los mega salarios de los titulares del INE (curioso que en este tema no incluyera a los “legisladores” de Morena que aprueban todo sin siquiera leerlo): El asunto es sencillo. Que hagan perfiles de puestos, exijan una preparación y capacidad mínima acompañado de un “benchmarking” con los sueldos para puestos similares y se llega al salario ideal. El nivel de responsabilidad es muy alto y son necesarios profesionales de primer nivel en esas posiciones. Los legisladores tienen en sus manos el presupuesto y podrían hacer las adecuaciones.

2.- ¿Cómo eliminar las plurinominales?: Parecen “chiquitos”. Simplemente, los “legisladores” analizan la situación y de golpe eliminan las 200 curules regaladas en San Lázaro. Si quedan 50 es manejable. Pero eso no le conviene a ninguno de los involucrados porque saben que tarde o temprano “se les va a ofrecer”. Pero mandar una reforma electoral donde las 300 diputaciones serían por lista es bastante elemental (para no decir estúpido). Amigo, date cuenta. El Congreso representa la suma de las voluntades del pueblo y cada región del País debe estar incluida, aunque esos irresponsables e ignorantes jamás acudan a sus distritos a consultar con sus electores. Conociendo al Peje, su lista de 300 iba a ser en una tómbola o un compendio de corcholatas del Sur del País. Eso no sería un Congreso.

3.- ¿Cómo reducir el número de senadores, diputados y regidores? En el Senado podrían quitar las candidaturas en fórmula y que cada partido o coalición propusiera dos candidatos, divididos en dos elecciones separadas (como sucede en Estados Unidos). Ganan los dos con más votos y el que quede en tercero tomaría el tercer escaño. Y ahí, sin problemas se quitan los 32 de lista. ¿Lo harían? Claro que no, jajajajaja. La reducción de regidores debe ser conforme a la población del Municipio. Pero, en ese caso, con que los hagan trabajar porque la mayoría son aviadores funcionales, es suficiente.

4.- ¿Cómo reducir el millonario subsidio a los partidos?: Creí que estaba bromeando con esta pregunta. Eso se debe quitar en seco, que quede en cero pesos para todos ellos. No hay motivos para seguirlos manteniendo. Claro que antes deben legislar con mucho cuidado y claridad sobre la manera en que van a auditar los recursos que lleguen a través de militantes o simpatizantes. Que cada peso sea justificado para que no entre dinero de los criminales (otra vez sería copiar el sistema norteamericano). Con lo que los narcos meten el día de las elecciones ya tenemos suficiente drama.

6.- ¿Cómo reducir la corrupción, omisión y parcialidad del INE? OMG. Primero que demuestren esa corrupción. No hay forma que el INE se robe una elección, como hacían los gobiernos priistas y ahora pretende hacer el Peje. Hablar de fraude electoral es asegurar que los ciudadanos que actúan de funcionarios de casilla y cuentan los votos son una bola de corruptos. Ni siquiera les pagan y van por responsabilidad cívica. Yo sí confío en la honestidad del mexicano responsable.

No soy diputado, pero eso es lo que haría. Ya entrado en gastos, exigiría al demócrata de dientes para afuera que deje de entrometerse en el proceso con sus corcholatas y ataques al pueblo.

SUPER HÉROES

Preguntas en serie:

1.- ¿Habrá alguna novedad de los acuerdos de Eduardo “Batman” Bours y Alfonso “Robin” Durazo para empezar con el desarrollo de la parte Sur de este Sonora que, dicen ellos, fue convertida en Ciudad Gótica durante la Treintena Trágica?

2.- ¿Como para cuándo van a anunciar la llegada de los “hombres murciélago” que limpien de criminales y villanos las calles de Cajeme, Guaymas y Empalme? Quizá falta que detecten al “Guasón” que controla a esos “Violence-Producing Individuals” (Generadores de Violencia en inglés, para estar a tono con el comic en que estos personajes están convirtiendo la política de Sonora).

3.- ¿Qué festeja Alfonso Durazo en sus actos demagógicos? ¿Le parece muy bonito el fin de semana sangriento donde hubo hasta menores ejecutados? Y ataques a diferentes Oxxos. Vamos de mal en peor y el señor anda completamente perdido en sus patéticos discursos.