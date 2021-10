El PRI: Presente y futuro

Decir que el PRI se juega su futuro podría sonar a cliché contemporáneo. Pero sí, en estos momentos el futuro del partido está en el alambre a nivel nacional. La Re-Reforma Energética de la 4T puso al priismo en medio de un campo de tiro, donde parecen la víctima perfecta. Si no lo manejan bien, y pronto, van a quedar en un escenario de perder-perder.

Andrés Manuel López Obrador ya los amenazó con exhibirlos en su mañanera en caso de que vayan en contra. Bueno, fue extensiva a los panistas y MC. Con la diferencia de que, a estos, los gritos presidenciales les hacen lo que el viento a Juárez (tan de moda en estos tiempos. Juárez, no el viento).

El PAN y MC ya se posicionaron como la oposición inamovible de este segundo tramo de la 4T pejista. El PRI ha dudado porque eso está en la esencia de su militancia, unos personajes que no saben qué hacer sin poder, que son víctimas fáciles de los chantajes y de las propuestas en lo oscurito para doblegarlos.

En esta ocasión, el priismo se juega hasta el registro nacional en los comicios del 2024. Las posturas dubitativas del “gran jefe” (no se burlen), Alejandro “Alito” Moreno y sus adláteres, Rubén Moreira y Alejandro Murat, pusieron al PRI en la mira del Peje, por un lado, y del pueblo, por el otro. Venderse a estas alturas (sea real o percepción) resultaría fatal. ¿Quién va a querer votar por los candidatos de un partido que no duda en irse con los ofrecimientos de quien esté en el poder, sin importarle lo que piensen los electores? Siempre lo han hecho, pero ahora es diferente. Nunca habían estado tan desgastados y con su credibilidad en el alambre.

Si “Alito”, Moreira y Murat deciden que su conveniencia está por encima de los intereses del pueblo y las necesidades de su partido, vendrá la obvia reacción de los 32 dirigentes estatales que tiene el tricolor. ¿Se irán a entregar a unos personajes que se han apoderado de todo o van a poner condiciones y veremos un acto de rebeldía?

Desde Sonora veremos la postura del priista más poderoso del momento: Ernesto “Pato” de Lucas. No solamente es el dirigente estatal, también es el funcionario de más alto rango que tiene (y tendrá por los próximos tres años) el partido. Coordinador de la bancada priista en el Congreso es su “joya de la corona”, algo así como la alcaldía de Hermosillo para los panistas.

El “Pato” sabe de qué se trata eso de rebelarse al poder centralista cuando no tienen Presidente de la República. Lo vivió con intensidad en su primer periodo al frente del CDE priista, en aquella época en que los panistas vivían en Los Pinos y Eduardo Bours se adueñó de la franquicia Sonora. Hasta cambió el tono del rojo en el logotipo.

Sí hay presiones. He visto videos de jilgueros “cuatroteístas” (en Sonora y todo el País) diciendo que la reforma va y que los priistas hacen bien en decir que analizarán porque creen que eso significa que darán la orden de aprobar la Reforma.

En el fondo, la manera en que AMLO lo está manejando me recuerda aquella era dorada del priato, cuando eran dueños de todo lo que se movía (y lo que no) en este País. En ese PRI se formó y siente que él tiene la fórmula única para México. Su mensaje es: Estás conmigo o contra mí. Si apruebas la Reforma todo será dulzura, felicidad y embajadas para tus hijos pródigos. Si vas en contra enfrentarás la furia y arderás en las hogueras de sus mañaneras.

Al margen de lo que hagan en la capital del País, los sonorenses analizaremos la postura de Ernesto de Lucas Hopkins. Tiene la capacidad, el liderazgo, para decirles que no harán lo que les pegue la gana, que con el priismo sonorense no van a jugar… ¿Tendrá los tamaños?

Colofón

Lourdes Mendoza le tomó fotos a Emilio Lozoya (el pillo consentido de la 4T) degustando un rico pato laqueado en el Hunan de las Lomas. Unas fotos simples que dejan claro la enorme farsa del combate a la corrupción. El “testigo protegido” que supuestamente está en arraigo domiciliario se da una vida que ya quisieran los mismos hijos del Presidente. Ok, no, jaja. Pero, bueno: Ese arraigo no lo tiene ni Obama.

Martín Holguín