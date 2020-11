El Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

En la reunión para celebrar los 10 años de haber terminado la carrera:

-¿Cómo te ha ido?

-¡Espléndidamente! Estoy saliendo con tres chicas: una morena, una rubia y una pelirroja. ¡No te imaginas lo bien que me la estoy pasando!

En la reunión para celebrar los 25 años de haber terminado la carrera:

-¿Cómo te ha ido?

-¡Fabulosamente! Me ha ido muy bien en los negocios. Tengo mi casa; coche deportivo del año; un departamento en Valle de Bravo y otro en Cancún.

En la reunión para celebrar los 50 años de haber terminado la carrera:

-¿Cómo te ha ido?

-¡Maravillosamente! Anoche cené huevos con chorizo y no me hicieron daño.

¡Hasta mañana!...