El Ejército no pertenece en las calles en México

El Presidente de México dijo hace poco que el País no era un infierno. Pero sí lo es para quienes vivieron en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Veracruz y otros estados una reciente ola de violencia. Los asesinatos y secuestros, la quema de vehículos, los ataques a tiendas de autoservicios y los narcobloqueos no son una invención o una exageración. Son, tristemente, la crónica diaria de México.

Nos hemos acostumbrado tanto a estos hechos violentos que Andrés Manuel López Obrador se ve obligado a repetir constantemente que “vamos bien”. Pero no es cierto. ¿Cómo puedes decir que “vamos bien” cuando sólo en julio asesinaron en promedio a 86 personas al día?

Lo que pasa es que los cantos de sirena que escucha López Obrador por parte de colaboradores y de algunos comunicadores no reflejan la violenta realidad de País. En Palacio Nacional no se oyen las ametralladoras, los gritos de auxilio de las víctimas de secuestro y feminicidio ni ese brutal silencio de las más de 100 mil personas desaparecidas. En la burbuja del palacio, México es un País “feliz feliz feliz”.

Todo indica que el Gobierno de López Obrador se va a convertir en el más violento en la historia moderna del País. Se han registrado más de 123 mil homicidios dolosos desde la toma de posesión de AMLO, el 1 de diciembre de 2018, hasta julio de 2022. Estos son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi. No hay otros.

Estas cifras superan los más de 121 mil homicidios que se estima ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y están cerca de superar los más de 124 mil homicidios dolosos registrados en los seis años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Una vez que se contabilicen las cifras de agosto, es muy probable que el Gobierno de López Obrador sobrepase esos números catastróficos. La terrible ironía es que en los días cercanos a que México celebre su fiesta de Independencia, en septiembre, ese número espeluznante se va a dar a conocer.

El Presidente siempre tiene otros datos, y en las mañaneras él y sus asesores hacen malabarismos estadísticos para mostrar cómo se han reducido mínimamente los homicidios dolosos. Eso es cierto: En 2020 y 2021 hubo una pequeña disminución respecto a 2019. Sin embargo, las cifras de muertos son tan altas -insisto, pronto serán más altas que las de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto- que presumir de éxito en la estrategia de seguridad pública es absurdo y falso.

Una de las maneras del Presidente de enfrentar esta realidad atroz ha sido darle más prominencia al Ejército. Pero en el pasado, los militares no han traído paz a México ni han ayudado a resolver la lucha contra el crimen. Desafortuna damente, no hay señales de que lo harán ahora.

Lo que sí hará la rápida y contundente militarización del País con López Obrador es amenazar la joven y vulnerable democracia mexicana. El control civil en México ha sido uno de los logros más importantes del siglo 20, especialmente en contraste con otros países de América Latina, en donde varias dictaduras militares causaron estragos e impusieron regímenes de terror y represión. El anuncio a principios de agosto del traspaso completo de la Guardia Nacional (que en realidad nunca fue de carácter o mando civil, como se suponía por decisión del Congreso) a la Secretaría de la Defensa sólo va a poner botas y rifles en las calles,cuando deberían regresar a donde pertenecen: Los cuarteles. Ese es su lugar en una democracia.

Y esto es importante: Puede haber una salida de esta crisis sin los militares.

“El despliegue de las fuerzas armadas mexicanas en tareas policiales durante la última década y media ha provocado graves violaciones de derechos humanos y ha fracasado como estrategia para controlar la violencia criminal”, concluye la Oficina en Washingtonpara Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización de defensa de los derechos humanos basada en Washington, DC. Este organismo sugiere un modelo de seguridad “basado en la construcción de instituciones sólidas y con rendición de cuentas, en vez de la militarización”.

Los soldados no pueden ni deben ser la Policía de México. Y menos con un grave historial, que va desde la matanza de Tlatelolco en 1968 hasta la masacre de Tlatlaya en 2014, por mencionar sólo dos casos en los que militares estuvieron involucrados en crímenes. Creo que el Ejército, en cualquier País, debe estar siempre bajo un mando civil y no involucrarse en política ni en el control de la criminalidad.

En una vieja entrevista de mayo de 2017, le pregunté a López Obrador -quien en ese momento aún no anunciaba oficialmente su candidatura presidencial- si él regresaría “al Ejército a los cuarteles”. Y no quiso contestar. Sólo agregó que aplicaría una política de seguridad que atendiera las causas de la violencia.

“¿Y no va a haber 80 mil, 100 mil muertos con usted?”, le pregunté. “No no no no”, me dijo.

Tuvo razón y me quedé corto. No serían 80 mil o 100 mil muertos. Ya van 123 mil y contando.

Controlar la violencia en México no es un trabajo fácil. Pero en buena medida más de 30 millones de mexicanos votaron por AMLO porque creían que él podría encontrar una solución a este problema, uno de los asuntos más urgentes y dolorosos del País. No ha sido así. La militarización de México no ha tenido buenos resultados y pone en peligro a un país que durante 71 años sufrió un régimen autoritario de partido único.

Tras casi cuatro años de intentos fallidos, hay que tener la honestidad y la fuerza para reconocer que la estrategia de seguridad de este Gobierno no está funcionando. Y cambiar.

Las partes del “país en llamas”, y un vacío de autoridad, lo dicen todo. Los muertos nunca se pueden ocultar.

Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es “A Country for All: An Immigrant Manifesto”.