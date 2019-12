CUERNAVACA, Morelos.- Por milenios los agoreros han profetizado el fin del mundo. El Apocalipsis describía el arribo de plagas ordenadas por un Dios decepcionado de sus creaturas: “Ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre: Se lo merecían” (16:6).

Muchos cristianos medievales vivían en espera del fin del mundo. En 2012 los entusiastas del new age lo preveían en el solsticio de invierno porque supuestamente lo determinaba una profecía maya. En ese año, 14% de la población mundial, y 22% en Estados Unidos, creía que el final llegaría durante su vida (Ipsos, mayo 2012).

La visión agorera no se limita al pensamiento religioso. Thomas Malthus argumentó en su Ensayo sobre el principio de la población de 1789: “El poder de la población es infinitamente mayor que el poder de la Tierra para producir la subsistencia para el hombre”. El crecimiento demográfico, afirmó, llevaría a la escasez, pestilencia, hambre y guerra.

En 1972 el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento: “En un planeta limitado las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles”. Para 2012, aseveraba, se agotarían 12 de 19 importantes recursos naturales: Mercurio, aluminio, cobre, oro, plomo, molibdeno, gas natural, petróleo, plata, estaño, tungsteno y cinc. No habría suficientes alimentos para la población por lo que, como Malthus, preveía escasez, pestilencia, hambre y guerra.

Las predicciones fracasaron espectacularmente. Todos los recursos que debían haberse agotado para 2012 son hoy más abundantes y tienen menores precios que nunca. La población se ha incrementado, pero mucho más la producción de alimentos. El hambre y la pobreza extrema han tenido las mayores caídas de la

historia.

El Club de Roma no se ha arredrado por el fracaso de sus pronósticos de 1972. En 2019 publicó Come On!: Capitalismo, cortoplacismo, población y destrucción del planeta (Deusto) para advertir que el crecimiento “nos dirige directamente hacia una colisión contra los límites del planeta”. La activista adolescente Greta Thunberg coincide: “Esta es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad”. Saúl Alvídrez, cineasta mexicano, ex integrante del movimiento #YoSoy132, lo resume así: “Somos herederos del Apocalipsis”.

El mundo, sin embargo, ha sido resistente. El libre mercado y la tecnología han mejorado la productividad y la vida de la gente. Matt Riddley, autor de The Rational Optimist y The Evolution of Everything, ha señalado que la humanidad lejos de empeorar está mejorando. En The Spectator apunta que hemos tenido la mejor década de la historia. En 2010-2019 se ha creado 28% de la riqueza de la historia, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad, la mortalidad infantil ha disminuido en un tercio, la expectativa de vida ha subido de 69.5 a 72.6 años, el número de países que criminaliza la homosexualidad ha bajado de 40 a 27%, los países con leyes que protegen a las mujeres han subido de 53 a 78%, la tasa de mortalidad por contaminación ha disminuido 19%, las muertes relacionadas al clima han caído 95% desde los años sesenta, el consumo de 66 de 72 recursos cercanos a su agotamiento ha disminuido y el número de países considerados “no libres” ha pasado de 34 a 26%.

Los agoreros insisten en que vivimos el peor de los tiempos. El mundo tiene otros datos: Nunca nos había ido tan bien.

La fiesta

La fiesta del Gobierno de la Ciudad de México en la glorieta de la Palma, sobre Paseo de la Reforma, con los Ángeles Azules, costará entre 12 y 15 millones de pesos (que según Claudia Sheinbaum pagarán empresas privadas). Asistirán unas 120 mil personas.